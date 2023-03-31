立場新聞案｜質疑警方「大包圍」嘗試找證據檢控 鍾沛權：因為我哋係《立場新聞》

《立場新聞》涉發布17篇煽動性文章之案件，其註冊公司、總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐同被控告一項串謀發布或複製煽動刊物罪，今日（31日）於區域法院續審。辯方繼續盤問前總編輯鍾沛權。

3名被告Best Pencil (Hong Kong) Limited、52歲鍾沛權及34歲林紹桐，同被控於2020年7月7日至2021年12月29日在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

鍾沛權：何桂藍因社運累積高人氣 有需要圍繞其角色轉變討論

辯方問及涉案何桂藍的專訪，就控方指控《立場》「捧」何桂藍，為她增加曝光率。辯方資深大狀余若薇指，鍾指專訪談及記者與政治人物間的界線，文章下架後再度上架，故覆問時需問及文章。余提到，控方盤問時指《立場》內頁是黃色，問及他的政治立場，鍾當時回應同事會保持專業，又稱主控官都是基於自身專業作出檢控。余問道，《立場》是否支持社運，抑或只是記錄者，毋需就社會運動的輸贏負責。鍾重申，傳媒自我期許能記錄報道相信的真相，重視不同觀點意見互相交鋒辯論。

鍾指，同期有不同媒體都報道何桂藍的政治主張，而《立場》專訪刊出後，有不少意見領袖、學者提出由記者轉身從政，放眼全世界十分普遍，質疑專訪不應糾纏於此問題上。但鍾認為，何桂藍因反修例運動時的記者角色而為人認識，短時間內轉變身分，以其累積的人氣和支持度，若最終容許她參與立法會選舉，很大機會當選。他認為，何桂藍具有特殊性，故最終同意記者的側重點，圍繞其角色轉變討論。

鍾沛權質疑警方「大包圍」嘗試找證據檢控 純粹針對《立場新聞》

辯方亦呈上何桂藍接受《眾新聞》、《端傳媒》及「Spark • 撻著」的訪問。鍾沛權表示，三篇文章焦點同樣是介紹何桂藍的主張，過程中鋪排她如何形成主張及思想來源。余指涉案文章與三者內容大同小異，鍾稱《眾新聞》、《端傳媒》文章有質素、在行內被推崇，「估大家意圖都一樣」，都是考慮公眾利益，認為何桂藍的政治主張及未來計劃要記錄。

另外，鍾又否認，何桂藍專訪有危害國家的實際風險，指警方在2021年6月下載《立場》文章前，未曾提及文章有問題、內容不實，他亦沒有收到來自執法部門的信件及聲明。鍾質疑警方是在《國安法》生效，以及《蘋果》停運後，「突然要針對《立場新聞》去搵文章」，又指留意到警方並非針對某篇《立場》文章有即時實際風險而作出調查，而是「大包圍」、「有理冇理」下載文章，嘗試從中找出證據檢控。