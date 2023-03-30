立場新聞案｜辯方否認發布文章會「火上加油」　引領導人發言指香港已「由亂轉治」

《立場新聞》涉發布17篇煽動性文章之案件，其註冊公司、總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐同被控告一項串謀發布或複製煽動刊物罪，今日（30日）於區域法院續審。辯方繼續盤問前總編輯鍾沛權。

3名被告Best Pencil (Hong Kong) Limited、52歲鍾沛權及34歲林紹桐，同被控於2020年7月7日至2021年12月29日在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

辯方引習近平、李家超發言指香港已「由亂轉治」

辯方反駁控方質疑立場不顧社會環境不穩，現恐怖主義苗頭，仍發布文章「火上加油」，並引述國家主席習近平、時任保安局長李家超等人在國安法生效後的發言，形容香港「由亂轉治」，巿民生活回復平靜。前總編輯鍾沛權補充，他觀察2020年示威活動大幅減少，而政府在社會控制上「無論資源、技術同埋意志都好強大」，不認為有恐怖主義萌芽的土壤。

辯方資深大律師余若薇引述2020年下半年，《大公報》一則社評，以及習近平、李家超、時任中聯辦主任駱惠寧等人的發言，形容國安法扭轉「亂局」，即使有個別的騷亂，亦在警方執法下很快被擊潰；時任警務處長鄧炳強則評估沒有情報指香港成為恐襲目標，將恐襲威脅級別維持在「中度」。鍾沛權亦同意，他觀察不到控方盤問時所指，恐怖主義萌芽的跡象。

辯方問傳媒需否扮演父母、老師角色

余續稱，控方指「極權」兩字會引起憎恨，鍾則認為用字正常。余詢問，鍾審批文章時會否想到此類字眼會引起「非一般」讀者的憎恨。鍾否認，指讀者可用常識去理解作者的用字風格和觀點，重申作者毋需巨細無遺交代背景。

余表示，傳媒的角色為傳播資訊，社會上不同人士亦各有角色，如父母、老師、社工、醫生等，詢問傳媒為顧及「非一般」讀者，是否「要做埋阿爸、阿媽、老師、校長、精神病醫生？」鍾指，傳媒只屬傳播訊息的中介，歡迎不同持份者介入公共議題，以豐富討論內容。