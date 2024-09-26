立場新聞案｜鍾沛權判囚21個月　林紹桐獲判可即時獲釋刑期 (持續更新)

已停運的《立場新聞》被控「串謀發布煽動刊物」案件，經歷橫跨兩年的審訊後，前總編輯鍾沛權被判囚21個月，時任署理總編輯林紹桐就基於健康理由獲減刑，被判處能夠即時獲釋的刑期，兩人聞判後表現平靜；《立場》母公司則判罰款5,000元。
郭官「睇唔明」林紹桐醫療報告
案件原定今日下午2時半開庭頒布裁決，但郭官在下午4時半後才到庭。法庭在開庭後，先處理辯方資深大律師余若薇的補充求情，要求判處兩人少於還押日數的刑期，讓他們即時釋放。余若薇又呈上林紹桐3份醫療報告，其中一份由瑪麗醫院內科部主任撰寫，指林紹桐患上罕見病，病情自今年7月起惡化，目前腎功能少於三成，再嚴重的話可能要洗腎。郭官回應稱「睇唔明」相關報告。
辯方求情時續指，有其他報章以往批評司法或政治人物時，都未必提到客觀理據，甚至屬於謾罵。郭官表示，其考慮點是文章涉及客觀事實與否，又稱自己有看過逾500篇文章，包括屠龍小隊的報道，當時正值香港中文大學和香港理工大學暴動，亦有人示威期間遭掟磚致死、遭縱火等，當時是香港最混亂的時間。
郭官判刑時指出，被告案發時並非執行真正傳媒工作，而時參與當時所謂的抗爭、與政府抗衡，認為判監是唯一合適刑罰。郭官以監禁23個月為鍾沛權的量刑起點，減刑兩個月判囚21個月，早前鍾沛權已經還押349日。至於林紹桐就以14個月為量刑起點，郭官因應其健康狀況進一步減刑，判處他可獲即時獲釋的刑期，兩人聞判後表現平靜。
回歸後首宗傳媒被控煽動案
郭官上月裁定《立場》案被告鍾沛權和林紹桐，以及《立場》所屬公司罪成，並指17篇涉案文章中，11篇具有煽動意圖，包括涉及「35+初選案」的何桂藍的專訪，以及學者區家麟的文章。兩人罪成後均獲准保釋候判，他們兩人今日約中午12時許抵達灣仔區域法院，不少市民在法院外輪候旁聽籌，當中有人表示早上6時許已在法院外輪候。多國領事、記協前主席陳朗昇及岑倚蘭、前立法會議員陳家洛等亦在正庭旁聽。
這宗案件是本港自1997年後首宗傳媒被控煽動的案件，由開審至判刑橫跨接近兩年，裁決日3度押後。據知辯方求情指兩人是新聞工作者，自覺有責任記錄，兩人陳情均提及新聞理念。