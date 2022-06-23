立場新聞案｜鍾沛權等人涉串謀發布煽動刊物 10月31日開審 預計審訊20天

已停運的《立場新聞》、前董事兼總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐涉發布煽動性文章，去年底同被控一項串謀發布或複製煽動刊物罪。案件今日（23日）於區域法院提訊，鍾沛權及林紹桐擬不認罪，案件排期10月31日開審，預計審訊20天，另於9月6日作預審。

控方預料將傳召22名證人，涉及17篇文章，其中3篇為影片形式、合共約1小時，亦會倚賴鍾沛權的3段警誡錄影會面，有關片段長達200分鐘。

另外，控方今年6月8日亦把出庭通知，交給第二被告鍾沛權，以及第三被告林紹桐，因鍾沛權透過兩間海外公司控制「立場新聞」母公司，而鍾、林二人均是「立場新聞」高層，惟至今仍無人代表「立場新聞」母公司。控方續指，「立場新聞」母公司「明知今日須出庭，但故意唔出庭」，申請「立場新聞」母公司在沒有出庭下受審，獲國安法指定法官郭偉健接納。

郭偉健指，「立場新聞」母公司代表知悉要出庭，卻未有到庭，等同作不認罪答辯，把案件押後至今年10月31日開審，預料需時20個工作天，至11月25日審結。

案情指，3名被告依次為Best Pencil (Hong Kong) Limited、52歲無業鍾沛權及34歲編輯林紹桐，同被控於2020年7月7日至2021年12月29日期間（包括首尾兩日）在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力； 及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。