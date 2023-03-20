立場新聞案｜鍾沛權：最信任林紹桐 原不欲他接任總編承受風險

《立場新聞》涉發布17篇煽動性文章之案件，其註冊公司、總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐同被控告一項串謀發布或複製煽動刊物罪，今日（20日）於區域法院續審。控方繼續盤問前總編輯鍾沛權。

3名被告Best Pencil (Hong Kong) Limited、52歲鍾沛權及34歲林紹桐，同被控於2020年7月7日至2021年12月29日在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

控方指鍾早已屬意由林紹桐接任總編 鍾再三否認

代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，上周完成其中15篇涉案文章的盤問，今開始向出庭作供的鍾沛權，詢問立場新聞的運作。控方問及，在鍾沛權放假時，有誰負責審批文章。鍾解釋，專題報道、專訪、博客等較重要的文章，會留待他上班時審批；鍾又指在立場員工「最信任」林紹桐，不少行政工作交由林處理，但否認林紹桐是他的副手及代為審批文章。

控方質疑，立場處理許多有風險的政治新聞，由總編獨力審批「咁樣好容易中陷阱」。鍾沛權則指，一直以來不認為立場的文章有問題，一眾員工本着多年經驗作判斷，直至2020年下半年，社會環境出現變化，才增加風險意識，自此更加須由總編「拍板」。

鍾原不欲林紹桐接任總編承受風險 惟無其他替代人選

控方指出，當時鍾已欲由林紹桐接替總編輯。鍾表示，一直不想由林或《立場》現有同事接任，指林表現出色、有能力及有承擔，但其資歷並非行內最資深；加上林年僅30多歲，「仔細老婆嫩」，「唔想佢呢個年紀就承受咁嘅壓力」，亦不想公司同事冒險，惟鍾最終無法找到合適人選接任。

控方追問，林的薪酬僅次於鍾，反映其對林的信任；鍾同意，指林主力負責調查報道、數據新聞、互動專頁及法庭新聞，其中數據新聞、互動專頁需花費不少時間處理。