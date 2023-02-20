立場新聞案｜鍾沛權：民主不應由宗教、權貴、權威或精英代個人決定

《立場新聞》涉發布17篇煽動性文章之案件，其註冊公司、總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐同被控告一項串謀發布或複製煽動刊物罪，今日（20日）於區域法院續審。控方盤問前總編輯鍾沛權。

3名被告Best Pencil (Hong Kong) Limited、52歲鍾沛權及34歲林紹桐，同被控於2020年7月7日至2021年12月29日在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

鍾沛權：可能有人會覺得內地制度更好

署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟今續盤問鍾沛權，伍質疑會否有中學生在參加內地交流團後，得出「官商勾結、官員濫權、官員欺壓巿民、中央隻手遮天」等領悟。鍾指可能會感受到體制不同，及以此為起點，但最終得出的結論不好說，甚至可能有人會覺得內地制度更好，難以判斷接收資訊後會造成甚麼結論，但民主理念是相信人的理性自主，故不應該由宗教、權貴、權威或精英代替個人決定，去審查或挑選適合和安全的訊息或思想。鍾指他是基於這理念，而想追求民主和言論自由。伍質疑鍾排除了有人思想不成熟、社會不穩定和情緒高漲等。鍾則指只有在非常充分的理由下，才會設置限制。