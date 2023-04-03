立場新聞案｜鍾沛權：《立場》並非「一言堂」　強調批評非煽動仇恨

《立場新聞》涉發布17篇煽動性文章之案件，其註冊公司、總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐同被控告一項串謀發布或複製煽動刊物罪，今日（3日）於區域法院續審。辯方繼續盤問前總編輯鍾沛權。

3名被告Best Pencil (Hong Kong) Limited、52歲鍾沛權及34歲林紹桐，同被控於2020年7月7日至2021年12月29日在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

鍾沛權：若文章內容涉及公共利益 即使不同意都容許發表

控方代表伍淑娟早前就羅冠聰的專訪文章，質疑《立場》在其流亡後對於採訪他「步得很貼」。代表鍾沛權的資深大律師余若薇今引述羅於2020年12月1日在其Facebook專頁發佈的帖文，其中截取了他接受《有線新聞》訪問的片段，指《有線》是其在流亡後第一個答允接受訪問的媒體，由此可見《立場》非最先、也非唯一訪問羅的媒體。

另伍早前盤問鍾時，曾質疑所有人均知道羅過去的經歷，故《立場》毋須再在報道中重複以幫他宣傳，又質疑《立場》替羅專訪的影像報道配上中文字幕，目的是讓聽不懂廣東話，但懂得閱讀中文的觀眾能明白報道。余若薇今覆問時指，指《有線》於2021年4月都有訪問羅，並在庭上播放相關新聞片段，當中亦有提及羅的背景、經歷，以示此做法在媒體報道間屬尋常。鍾表示同意，指報道提到某些事件、背景時要找適當畫面配合，並指報道中另一個尋常做法為設有字幕。對於伍之前批評羅將違法行為合理化，鍾則自言可以理解以其的角色有相關的憂慮。余今提問鍾作為總編輯，是否一定要同意文章內容才批准刊出，鍾重申要視乎內容有否涉及公共利益、有公共性，若有的話，則不論他是否同意都應容許發表。