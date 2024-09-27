立場案官稱非執行傳媒工作 鍾沛權囚21月林紹桐當庭放

已停運的《立場新聞》被控「串謀發布煽動刊物」案件，經歷橫跨兩年的審訊後，前總編輯鍾沛權被判囚21個月，時任署理總編輯林紹桐就基於健康理由獲減刑，被判處能夠即時獲釋的刑期，兩人聞判後表現平靜；《立場》註冊公司則判罰款5,000元。

區域法院昨下午開庭時，先處理辯方資深大律師余若薇的補充求情，要求判處兩人少於還柙日數的刑期，讓他們即時釋放。余若薇又呈上林紹桐3份醫療報告，指林紹桐患上罕見病，病情自今年7月起惡化，目前腎功能少於三成，再嚴重的話可能要洗腎。郭官回應稱「睇唔明」相關報告。