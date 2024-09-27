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2024-09-27 04:30:55
日報

立場案官稱非執行傳媒工作 鍾沛權囚21月林紹桐當庭放

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立場新聞案

鍾沛權(左圖)被判囚21個月，獲當庭釋放的林紹桐(右圖)離開時雙手合十。(美聯社)

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已停運的《立場新聞》被控「串謀發布煽動刊物」案件，經歷橫跨兩年的審訊後，前總編輯鍾沛權被判囚21個月，時任署理總編輯林紹桐就基於健康理由獲減刑，被判處能夠即時獲釋的刑期，兩人聞判後表現平靜；《立場》註冊公司則判罰款5,000元。

區域法院昨下午開庭時，先處理辯方資深大律師余若薇的補充求情，要求判處兩人少於還柙日數的刑期，讓他們即時釋放。余若薇又呈上林紹桐3份醫療報告，指林紹桐患上罕見病，病情自今年7月起惡化，目前腎功能少於三成，再嚴重的話可能要洗腎。郭官回應稱「睇唔明」相關報告。

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郭偉健不同意被告屬誤墮法網

辯方求情又提到，被告只是在新聞工作期間誤墮法網，並非蓄意煽動。郭官表示，其考慮點是文章涉及客觀事實與否，又不同意辯方指兩名被告誤墮法網，指出煽動罪1938年已是罪行，法例亦早已提供相關指引，列明傳媒工作者可以和不可以發布甚麼，並指重點是發布的意圖。

郭官判刑時指出，被告案發時並非執行真正傳媒工作，而是參與當時所謂的抗爭、與政府抗衡，認為判監是唯一合適刑罰。郭官以監禁23個月為鍾沛權的量刑起點，因已長時間還柙而減刑兩個月，判囚21個月，扣減已還柙日子，仍要入獄約10個月。

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因應健康狀況當庭釋放

至於林紹桐就以14個月為量刑起點，扣減還柙日數後，郭官再因應其健康狀況進一步減刑，判處他可獲即時獲釋的刑期。林紹桐步出法院時雙手合十，未有發言。
政府形容案件判刑彰顯公義，又指律政司已根據《港區國安法第四十三條實施細則》附表3，向法庭提出沒收令申請，以沒收相關犯罪得益。