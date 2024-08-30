立場鍾沛權林紹桐保釋候判 回歸後首傳媒發布煽動刊物罪成

《立場新聞》煽動案經過56日審訊後，《立場》母公司、前總編輯鍾沛權和時任署任總編輯林紹桐，昨在區域法院被裁定罪名成立，法庭亦裁定有11篇涉案文章具煽動意圖。辯方資深大律師余若薇求情指，兩人獲保釋前已還柙逾300日，希望法庭判處不超過已還柙日子的刑期。案件押後至下月26日判刑，兩被告獲准繼續保釋。 網媒《立場新聞》母公司及鍾沛權、林紹桐被控串謀發布或複製煽動刊物案，為回歸後首宗涉及傳媒被指煽動的案件，在經歷橫跨兩年的56日審訊和三度押後裁決後昨日有裁決，其中鍾沛權有親自到庭，林紹桐則因健康理由缺席，由律師代表。林紹桐家人、前《立場》博客及資深傳媒人區家麟、逾30名前員工以及多國駐港總領使館職員等到庭旁聽。

情況對國安具潛在破壞 區域法院法官郭偉健在書面裁決指，案發時政治氣氛熾熱，大量市民不滿甚至反對本港和中央政府，在相關背景下裁定17篇涉案文章當中，有11篇具煽動意圖，包括何桂藍專訪、有關2019年中大衝突的中大校友專訪，以及陳沛敏、羅冠聰、區家麟等人撰寫的博客文章，另有涉案羅冠聰、許智峯和梁頌恆等專訪裁定不涉煽動意圖。郭官又指，法庭已考慮相關情況對國家安全構成潛在破壞，裁定所有人罪名成立。 余若薇為鍾沛權和林紹桐求情指，兩人是新聞工作者，職責是報道社會狀況，有別於其他以發洩或宣洩政治言論的案件，今次亦是香港首次有新聞工作者因而被定罪。她續說，鍾和林之前已分別還柙349日和313日，若以行為良好扣減三分一刑期，等同兩人已分別服刑16.5個月和15個月，而本案最高刑罰為監禁兩年，希望判刑不會超過兩人已還柙日數。郭偉健將案押後至下月26日判刑，兩被告獲准繼續保釋，鍾沛權離開法庭時未有發言。

出席旁聽的警方國安處總警司李桂華散庭後表示，判詞清晰交代被告違法界線，指出新聞機構如利用事件散播煽動信息便屬違法，又稱當日執法有人批評警方打壓新聞及言論自由，判詞正顯示執法有理據及急切需要，強調言論自由非絕對。 政府：裁決正好彰顯公義 記協在裁決後發聲明指，案件反映香港新聞自由衰落，裁決前亦已對香港新聞業界造成不可逆轉的傷害。政務司長陳國基回應指，案件須經過法庭審訊和有足夠證據才能定罪，又重申政府非常尊重及重視新聞自由，記者按事實報道便不存在限制新聞自由。特區政府其後發新聞稿表示，案件裁決正好彰顯公義，並稱將煽動仇恨的言行歪曲成「新聞工作」，才是對香港專業新聞從業員的最大侮辱。