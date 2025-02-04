立春迎東北季候風轉冷 本港今日低見12度

昨日是二十四節氣的立春，代表大地回暖。本港則受強烈東北季候風相關的冷空氣影響，昨晚已顯著轉冷，今早市區最低氣溫約攝氏12度，新界再低兩三度，日間略為回升至最高17度，隨後兩三日早上持續清涼，周末氣溫再度下度至最低只有12度。天文台提醒市民注意保暖。 受強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本港昨日日間相當清涼，中午大部分地區氣溫比前日低3至5度，天文台於昨午4時20分發出寒冷天氣警告。本港氣溫於晚上氣溫更進一步下降，由日間最高17.8度降至晚上9時14度。

與強烈東北季候風相關的冷空氣繼續向廣東沿岸擴展，天文台預計今早市區最低只有12度，打鼓嶺只有9度、上水及石崗只有10度，其他地區約11度。預計日間部分時間有陽光及乾燥，氣溫亦逐步回升至市區最高17度。 隨後兩三日早上持續清涼，天文台預計早上只有14、15度，但日間最高有19度，周末氣溫再度下降，當中周六氣溫介乎13至17度。周日香港舉行馬拉松，不少跑手須清晨起跑，當日氣溫介乎12至17度。 天氣寒冷加上最近流感肆虐，天文台提醒市民注意保暖之餘，亦要保持室內空氣流通。民政事務總署會於寒冷天氣警告持續生效期間開放各區臨時避寒中心，供有需要的市民避寒。

衛生署提醒，天氣轉涼，市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，保障健康。部分長者可能因為行動不便以致身體產生及保存熱能的能力減低。慢性疾病如高血壓、糖尿病或內分泌失調等，除令長者體弱外，亦令他們的新陳代謝率減慢，因而減低製造熱能。