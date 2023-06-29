立會三讀通過三隧分流方案 首階段633方案8月實施

立法會昨通過三隧分流方案，最快8月至年底分兩階段實施，首階段採取「633方案」，即私家車經西隧收費60元，紅隧、東隧收費加至30元，的士及商用車分別劃一收費25及50元。至於第二階段將採取「不同時段，不同收費」，的士及商用車收費則不變。政府歡迎立法會通過三隧分流方案的條例草案，讓社會邁出理順過海交通的重要一步。

西隧專營權8月屆滿，政府提出三隧分流方案，收回西隧後，三條過海隧道實施新收費。立法會昨恢復二讀辯論相關條例草案，審議期間多名議員支持政府的方案。航運交通界議員易志明提出修正案，建議的士及商用車，使用紅隧及西隧的收費調低至20元，但修正案最終遭否決。政府的原議案於昨傍晚三讀通過。

首階段於8月2日起實施，私家車經西隧收費由現時75元減至60元，紅隧、東隧增至30元。的士及商用車分別劃一收費25及50元。年底前實施第二階段不同時段不同收費，周一至周六的早上及傍晚繁忙時段，私家車經西隧收60元、紅隧及東隧收40元，其餘的一般時段和非繁忙時段三隧分別劃一收30元及20元。周日及公眾假期三條隧道亦會分一般時段和非繁忙時段，私家車劃一收費25元和20元。