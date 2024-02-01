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2024-02-01 04:30:24
日報

立會三讀通過減辣草案 經民聯促全面撤辣

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撤辣

立會三讀通過減辣草案 經民聯促全面撤辣

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立法會三讀通過印花稅住宅物業修例草案。

政府去年《施政報告》提出撤銷部分樓市「辣招」，立法會三讀通過有關樓市「減辣」措施的相關修訂條例草案。會上經民聯指樓市正受政府各種辣招捆綁打壓，促政府盡快全面「撤辣」，但工聯會就對全面撤辣有保留和憂慮。房屋局表示，「減辣」能在成效和照顧市民置業需要之間取得平衡。

俗稱「減辣」的印花稅住宅物業修例修訂草案獲立法會三讀通過，包括將額外印花稅適用年期縮短一年至兩年、買家和新住宅印花稅稅率減半至7.5%，以及向外來人才提供「先免後徵」機制。

龍漢標斥官員無視樓市情況

會上多名議員建議政府應全面「撤辣」，法案委員會主席、金融界陳振英指，坊間仍有強烈呼聲要求全面撤辣，但部分辣招仍會繼續保留，期望政府可客觀檢視樓市交易數據，需要時應果斷出手讓樓市健康發展。地產及建造界龍漢標指，現時樓市與推出辣招時已非常不同，全面撤辣刻不容緩，惟仍然聽到官員只重申一直有留意、需要時作適當調整，直言除非香港有平衡宇宙，「點解市民同我都睇到嘅情況，政府官員會視若無睹呢？」

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經民聯盧偉國指，樓市正受內外各種不利因素夾擊，以及政府的各種辣招捆綁打壓，希望立即撤銷辣招以促進二手物業流轉和增加租盤，為有意置業市民提供更多選擇。民建聯陳學鋒表示，留意到首階段減辣措施推出後，市場並未出現異常反應，加上未來數年私人住宅供應量預計將超出政府原先預期，建議政府應考慮全面撤辣，使樓市回復自然、健康流轉。

梁子穎倡看齊國家「房住不炒」

不過亦有議員對全面撤辣有保留和憂慮。工聯會梁子穎支持修例，但要求港府維持樓市穩健和安全發展，最重要是與國家的「房住不炒」政策看齊，又強調物業市場應是解決居民居住問題而非投資工具，呼籲政府修訂壓抑樓市政策時須深思熟慮，保障真正買樓居住的市民。工聯會鄧家彪更強調，社會不應以乘勝追擊的態度去看全面撤辣。

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房屋局長何永賢指，政府認為有關辣招調整能適切回應市場變化，以及在保持需求管理措施的成效、照顧港人特別是青年人和年輕家庭的置業需要之間，取得合適平衡。她又說，現時樓價仍處於一般市民難以負擔的水平，政府會繼續密切監察市場。

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