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2024-03-19 04:31:58
日報

立會今加廿會恢復二讀23 梁君彥：討論時間不限

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立法會 23條法案委員會 23條立法

23條法案委員會早前已完成逐條審議。(資料圖片)

立法會今日加開特別會議，就涉及《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》恢復二讀辯論。立法會秘書處引述主席梁君彥表示，完全支持政府「早一日，得一日」完成立法的目標，基於草案的必要、急切性和審議過程的完整性，決定加會處理法案餘下立法程序，他同時根據《議事規劃》批准豁免相關預告，包括恢復二讀辯論的預告和就《條例草案》提出修正案的預告。

梁君彥昨午回應稱，經詳細考慮和秘書處安排後，認為今日加會討論比較穩妥，能夠讓議員和官員聚焦、集中處理這條法案。法案由首讀至恢復二讀僅相隔11日，被問到會否擔心社會討論未夠充分時，他指法案委員會已經有公開和足夠的討論，報章和電視也有很正面的評論，因此程序不算趕急，「『早一日得一日』係大家嘅共識」，又表示不會為討論時間設限。

葉劉望一鼓作氣
完成立法

2003年以保安局長身份推動23條立法失敗的立法會議員葉劉淑儀相信，會議不會在傍晚結束，希望可一鼓作氣完成立法程序，認為這是一項歷史任務，「開到幾多點都無所謂。」根據議程，法案委員會主席廖長江向大會提交報告後，便會恢復二讀辯論和處理政府提出的91項修正案，每名議員在恢復二讀辯論時可發言1次、上限10分鐘。行政會議及立法會多個原定今日舉行的委員會會議都「讓路」改期或取消。
 

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