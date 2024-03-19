立會今加廿會恢復二讀23 梁君彥：討論時間不限

立法會今日加開特別會議，就涉及《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》恢復二讀辯論。立法會秘書處引述主席梁君彥表示，完全支持政府「早一日，得一日」完成立法的目標，基於草案的必要、急切性和審議過程的完整性，決定加會處理法案餘下立法程序，他同時根據《議事規劃》批准豁免相關預告，包括恢復二讀辯論的預告和就《條例草案》提出修正案的預告。

梁君彥昨午回應稱，經詳細考慮和秘書處安排後，認為今日加會討論比較穩妥，能夠讓議員和官員聚焦、集中處理這條法案。法案由首讀至恢復二讀僅相隔11日，被問到會否擔心社會討論未夠充分時，他指法案委員會已經有公開和足夠的討論，報章和電視也有很正面的評論，因此程序不算趕急，「『早一日得一日』係大家嘅共識」，又表示不會為討論時間設限。