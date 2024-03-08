立會加會今首讀二讀23條 李家超倡全速審議「早一日得一日」

《基本法》23條立法條例草案今日刊憲，立法會早上並會加開會議首讀條例草案。特首李家超表示，政府和立法會均有責任和須盡一切努力，達致「早一日得一日」完成立法的目標。立法會一個小組委員會昨早繼續討論23條立法相關事宜，律政司長林定國強調叛國是嚴肅事情，如果國家危在旦夕，大家須作平衡、履行效忠義務。

行政長官會同行政會議決定今日把23條條例草案刊憲，立法會主席梁君彥宣布鑑於條例草案的必要性和急切性，今日上午加開大會處理條例草案首讀和二讀，相關法案委員會將緊接在下午召開約4小時會議討論草案。李家超指，政府和立法會均有責任和必須盡一切努力，盡早完成立法，為達致「早一日得一日」完成立法的目標，建議立法會從速展開並全速進行審議和完成立法程序，包括召開特別立法會會議和盡早召開法案委員會會議。