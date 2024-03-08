立會加會今首讀二讀23條 李家超倡全速審議「早一日得一日」

《基本法》23條立法條例草案今日刊憲，立法會早上並會加開會議首讀條例草案。特首李家超表示，政府和立法會均有責任和須盡一切努力，達致「早一日得一日」完成立法的目標。立法會一個小組委員會昨早繼續討論23條立法相關事宜，律政司長林定國強調叛國是嚴肅事情，如果國家危在旦夕，大家須作平衡、履行效忠義務。
行政長官會同行政會議決定今日把23條條例草案刊憲，立法會主席梁君彥宣布鑑於條例草案的必要性和急切性，今日上午加開大會處理條例草案首讀和二讀，相關法案委員會將緊接在下午召開約4小時會議討論草案。李家超指，政府和立法會均有責任和必須盡一切努力，盡早完成立法，為達致「早一日得一日」完成立法的目標，建議立法會從速展開並全速進行審議和完成立法程序，包括召開特別立法會會議和盡早召開法案委員會會議。
信徒告解未獲豁免「隱匿叛國」
立法會23條立法相關事宜小組委員會昨早繼續舉行會議，本身是聖公會牧師的選委界管浩鳴引述宗教界關注，指例如天主教、聖公會有告解傳統，屬神職人員與信徒之間的機密，絕不應道出，但擔心觸犯隱匿叛國罪。林定國回應指，隱匿叛國罪範圍清晰及具針對性，如信徒告解「聽日準備搵軍隊推翻香港特區或打國家」是十分極端的情況、可能性低，惟直言不論宗教界或社工也難有例外。
林定國又強調，叛國是嚴肅的事情，如果國家危在旦夕，大家須作平衡，履行效忠義務，例如聽見朋友打算進行傷害性行為，應盡公民責任勸喻及通知當局以阻止不幸事情發生，這是常理邏輯。保安局長鄧炳強補充，與叛國有關是發動戰爭、鼓勵外國武力入侵國家，屬嚴重事情。
未見遵守則傳媒會「唔覺意」看機密違法
當局考慮在國家秘密罪加入「公眾利益」免責條款，「G19」謝偉銓雖然認同當局為釋除疑慮而加入，但擔心被人濫用，又或傳媒真心誠意認為涉及公眾利益而報道卻引用錯誤資訊，「講俗啲可能俾某啲人跣咗，做咗假嘢而唔知道。」林定國稱，維護國安一定是最高原則，重申公眾利益並非取決於任何人，包括媒體的主觀感覺，又說負責任的傳媒採訪時要確保消息來源的真確性，相信如遵守基本守則不會「唔覺意」看到機密又犯法。