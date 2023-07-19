立會完成福建考察 梁君彥：助議員掌握閩最新發展

立法會的自上周六(15日)到訪福建省，到福州和廈門進行為期5天的職務考察，行程今日結束，晚上返港。

立法會代表團早上繼續在廈門的行程，首先參觀廈門自由貿易試驗區，以了解該試驗區如何促進兩岸經貿合作。廈門自由貿易試驗區涵蓋東南國際航運中心海滄港區域，以及兩岸貿易中心核心區，重點發展航運物流、高新技術研發和國際貿易服務等產業。

晤廈門市委書記崔永輝

他們其後與福建省委常委、廈門市委書記崔永輝會面，就如何擴大和加深廈門與香港在不同領域的聯繫和合作交換意見。

代表團下午到廈門規劃館參觀，了解廈門的歷史和演變，隨後又參觀了陳嘉庚紀念館，以了解著名愛國華僑領袖陳嘉庚對中國教育事業的貢獻。他們回港前與廈門市委統戰部進行工作交流。