立會完成福建考察 梁君彥：助議員掌握閩最新發展

立法會的自上周六(15日)到訪福建省，到福州和廈門進行為期5天的職務考察，行程今日結束，晚上返港。
立法會代表團早上繼續在廈門的行程，首先參觀廈門自由貿易試驗區，以了解該試驗區如何促進兩岸經貿合作。廈門自由貿易試驗區涵蓋東南國際航運中心海滄港區域，以及兩岸貿易中心核心區，重點發展航運物流、高新技術研發和國際貿易服務等產業。
晤廈門市委書記崔永輝
他們其後與福建省委常委、廈門市委書記崔永輝會面，就如何擴大和加深廈門與香港在不同領域的聯繫和合作交換意見。
代表團下午到廈門規劃館參觀，了解廈門的歷史和演變，隨後又參觀了陳嘉庚紀念館，以了解著名愛國華僑領袖陳嘉庚對中國教育事業的貢獻。他們回港前與廈門市委統戰部進行工作交流。
港閩兩地各有優勢
率團的立法會主席梁君彥總結行程時表示，五天的福建職務訪問成果豐碩，亦對議員有相當啓發性，有助議員了解和掌握福建省高質量產業的最新發展。議員亦有機會與不同省市領導會面，就加強港閩在各個領域的協同發展進行深入交流。
梁君彥又表示，議員到訪與數字經濟、金融、物流、文化、保育及旅遊產業等範疇相關的企業和重點設施後，進一步認識到內地城市的發展潛力，認為港閩兩地各有優勢，可互相借鑑，取長補短，共同發展。