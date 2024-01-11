立會議員倡設 李小龍館 海洋博物館 劉震：上半年就博物館規劃諮詢

政府早前計劃整合本港的博物館，昨日立法會大會有多名議員就未來博物館規劃提出意見，包括建議設李小龍館、金庸館、海洋相關博物館等。另有議員質詢香港科學館重置計劃進度，署理文化體育及旅遊局長劉震重申，博物館規劃方案屬初步構思，將作出整體規劃，今年上半年再做諮詢。

昨日立法會大會中，劉震回應議員就博物館規劃的口頭質詢，期間多名議員提出意見。新民黨立法會議員李梓敬建議增設李小龍館紀念已故武打影星李小龍，鄉議局界別議員劉業強亦贊成設李小龍館，並建議為已故知名作家金庸及倪匡等增設專館或常設的展覽。劉震回應指，文化博物館中有李小龍、金庸展覽，未來將進一步檢視空間展示更多內容，並再次提及「流行文化館」，希望就市民提出感興趣的內容作展覽。