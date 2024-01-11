立會議員倡設 李小龍館 海洋博物館 劉震：上半年就博物館規劃諮詢

政府早前計劃整合本港的博物館，昨日立法會大會有多名議員就未來博物館規劃提出意見，包括建議設李小龍館、金庸館、海洋相關博物館等。另有議員質詢香港科學館重置計劃進度，署理文化體育及旅遊局長劉震重申，博物館規劃方案屬初步構思，將作出整體規劃，今年上半年再做諮詢。
昨日立法會大會中，劉震回應議員就博物館規劃的口頭質詢，期間多名議員提出意見。新民黨立法會議員李梓敬建議增設李小龍館紀念已故武打影星李小龍，鄉議局界別議員劉業強亦贊成設李小龍館，並建議為已故知名作家金庸及倪匡等增設專館或常設的展覽。劉震回應指，文化博物館中有李小龍、金庸展覽，未來將進一步檢視空間展示更多內容，並再次提及「流行文化館」，希望就市民提出感興趣的內容作展覽。
劉震又指，考慮到近年南區不少藝術畫廊進駐，當局初步構思在港島南區、海洋公園附近增設香港藝術館分館；鄰近海洋公園的黃竹坑藝術館會與園方商討合作，盼有協同效應推動旅遊。選委會界別議員劉智鵬認為，鄰近海洋公園的土地，與其為現有主題博物館設分館，不如在海洋公園位置增設與海洋、海洋生物相關的博物館及探知館。
強調致力保存本地文化文物
另外，李梓敬提到有市民憂慮，改建香港科學館為「國家發展成就館」，並在香港文化博物館現址重置科學館，本港失去展出近代香港文化及演藝人成就的博物館。劉震回應指，康文署早前聲明中已「強烈譴責別有用心人士發表的虛假言論」，強調政府致力保存本地文化文物，有關館藏不會消失，重申重視每一個館藏。
選委界尚海龍提議將介紹國家發展和成就的博物館設在北部都會區，又問局方未來有否計劃統籌民間博物館。劉震指沒有改變選址的計劃，又指會為民間博物館提供適切資源。