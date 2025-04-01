立會議員日本考察報告未交代開支 倡廟街借鏡橫濱中華街

立法會主席梁君彥率領7名議員，去年聖誕前夕到日本考察4日，到訪多個港人旅遊景點，又乘坐商務艙來回，估計花費逾20萬元公帑，引起外界關注。梁君彥及後返港時回應指強調考察根據指引並在預算之內。昨日（31日）立法會公布長達117頁的考察報告，細列曾參觀地方、見過的官員及各團體，以及香港可以借鑒建議，但沒有交代考察實質開支。

參與考察的議員包括梁君彥、張宇人、林健鋒、李梓敬、林琳、陳穎欣、鄧飛及嚴剛。考察報告詳列代表團4日行程，包括與多名日本官員會面、到訪國會，以及拜會中國駐日本大使，與相關政府部門、國會、商會及跨國大型企業等代表會面，討論有關加入RCEP、香港營商環境和相關便利政策、食物安全及旅遊發展等議題。考察團又到訪日清杯麵博物館、橫濱中華街、橫濱紅磚倉庫聖誕市集，及赴豐洲市場了解食品安全措施及運作 。代表團指，藉了解當地多個著名旅遊項目在規劃管理、發展特色旅遊產品、推動熊貓經濟、吸引多元化客源等方面的優勢，以供香港借鑒。

借鑒豐洲市場 打造「世界級空運鮮活市集」

考察報告詳列多項建議， 包括提倡借鑒豐洲市場，將機場城市空運鮮活市集發展成為世界高端及鮮活食品的聚集地，打造「世界級空運鮮活市集」。

報告又指相比廟街，橫濱中華街環境整潔有序，整體規劃及配套完善，街道鮮見油煙，更善用社交媒體，成功令主要客源是當地年輕人，認為廟街等傳統特色街區景點可以借鑒中華街發展經驗豐富本地文化特色及旅遊魅力，如開設官方社交媒體專頁，建立街區品牌吸引目標客源，提升推廣成效，又提倡完善街區管理機制，加強支援市集商戶及商會，提升商會角色至參與街區的監察和管理。