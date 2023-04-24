立會議員訪東莞佛山 李家超：大灣區城市優勢互補

立法會大灣區訪問團昨日繼續第三日行程，議員兵分兩路考察東莞或佛山不同地方，其中「紅組」上午由特首李家超率領，到訪東莞與機管局合作的「香港國際機場物流園」以及華為小鎮；「紫組」議員就由政務司長陳國基率團，在佛山參觀機械人公司和餐廳。下午轉抵佛山的李家超稱，今次行程充分體現行政和立法機關，在「愛國者治港」下的團結，又稱大灣區各城市可優勢互補，而今次行程顯示港方重視並積極參與大灣區建設。
東莞組議員昨早8時許，與李家超、環境及生態局長謝展寰和政制及內地事務局長曾國衞等官員，參觀上周二(18日)始正式運作的「東莞—香港國際機場物流園」。他們先聽取工作人員介紹物流園，然後又視察航運貨物安檢設施，其間李家超以廣東話問候一名港人員工，是否適應在內地工作。李家超參觀後於社交網站發帖指，在他擔任保安局長期間，政府已大力推動在東莞為貨物安檢，方便在港經航運送到外國，物流園項目對他格外有意義，相信能進一步發揮香港的空運中轉樞紐功能。
一行人其後轉到華為小鎮，聽取華為監事會主席郭平介紹運作，然後乘搭鎮上員工通勤用、由深圳鐵路局營運的小火車，在車上遊覽園內一圈。華為小鎮是華為在東莞的總部，面積達127公頃、即6個維園大，園內分成12個模仿不同歐洲城市的區域。李家超遊覽時，獲東莞市委書記肖亞非和郭平陪同講解。
田北辰：華為有興趣到北部都會區發展
民建聯郭玲麗讚揚華為的人才配套，指員工做滿3年便可在園區以優惠價格置業，建議港府日後發展北部都會區時，仿照做法預留地方供當區工作員工，以優惠價原區置業。工聯會鄧家彪表示，華為分享時提到很重視香港，他建議在港成立「華為大學」，由華為培育青年貢獻祖國。實政圓桌田北辰亦引述華為表示，本港大數據方面和電力穩定有優勢，日後有意到北部都會區投資。
在東莞的議員其後出席在莞港商的交流午宴，然後參觀華陽湖國家濕地公園和鰜魚洲文創園。「紅組」副團長、立法會主席梁君彥稱，今次兩組訪問團的行程都十分充實，認為可讓議員更好掌握大灣區優勢，政制及內地事務局長曾國衞亦覺得此行有助議員對大灣區發展有更深了解，有助本港日後制訂「惠港互利」的大灣區政策。
至於繼續由陳國基率團的「紫組」，昨在佛山參觀博智林機器人、由機器人製作食物的餐廳，以及嶺南天地、南風古灶等，晚上與當地市領導餐敘。有議員期望政府盡快引入內地的機械人，紓緩建造業人手短缺，保障工人安全。
團隊今廣州會合 晤廣東省領導
李家超昨午從東莞轉往佛山加入行程，他傍晚總結時表示，今次行程體現行政和立法在「愛國者治港」下的團結，相信日後審批或討論政策時，都會朝著共同目標和方向。他又說，大灣區各城市都有優勢與樽頸，強調彼此未必是競爭，而是優勢互補。曾國衞則形容，行程緊湊但成果豐碩，就全方位加強合作取得共識，相信有助制定惠港互利的大灣區政策。訪問團今日將進行最後一日行程，兩組議員將在廣州會合，然後參觀淨水廠、與廣州市領導餐敘和會見廣東省領導，最後乘搭高鐵回港。