立會議員訪東莞佛山 李家超：大灣區城市優勢互補

立法會大灣區訪問團昨日繼續第三日行程，議員兵分兩路考察東莞或佛山不同地方，其中「紅組」上午由特首李家超率領，到訪東莞與機管局合作的「香港國際機場物流園」以及華為小鎮；「紫組」議員就由政務司長陳國基率團，在佛山參觀機械人公司和餐廳。下午轉抵佛山的李家超稱，今次行程充分體現行政和立法機關，在「愛國者治港」下的團結，又稱大灣區各城市可優勢互補，而今次行程顯示港方重視並積極參與大灣區建設。

東莞組議員昨早8時許，與李家超、環境及生態局長謝展寰和政制及內地事務局長曾國衞等官員，參觀上周二(18日)始正式運作的「東莞—香港國際機場物流園」。他們先聽取工作人員介紹物流園，然後又視察航運貨物安檢設施，其間李家超以廣東話問候一名港人員工，是否適應在內地工作。李家超參觀後於社交網站發帖指，在他擔任保安局長期間，政府已大力推動在東莞為貨物安檢，方便在港經航運送到外國，物流園項目對他格外有意義，相信能進一步發揮香港的空運中轉樞紐功能。

一行人其後轉到華為小鎮，聽取華為監事會主席郭平介紹運作，然後乘搭鎮上員工通勤用、由深圳鐵路局營運的小火車，在車上遊覽園內一圈。華為小鎮是華為在東莞的總部，面積達127公頃、即6個維園大，園內分成12個模仿不同歐洲城市的區域。李家超遊覽時，獲東莞市委書記肖亞非和郭平陪同講解。

