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2023-11-02 04:31:58
日報

立會通過中大校董會改組草案 校董減至34人 增校外校董比例

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中大 中文大學

立會三讀通過中大校董會改組草案。

中大校董會面臨改組，立法會昨日三讀通過中大校董會改組草案；草案建議中大校董會人數由55人減至34人；校外與校內校董比例改成約2比1，議員校董則維持3席；聘任校長須經校董會四分三成員投票支持通過。中大校董會發聲明形容草案是提升中大管治的重要一步。但校友評議會選任校董林偉雄表示，改組並非校方主導，未取得校董會的共識，形容過程對大學而言是「不光彩」。

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立法會三讀通過《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》，有76名議員贊成、張欣宇、狄志遠、劉業強等3名議員棄權。主席梁君彥按慣例不投票。草案由身兼中大校董的自由黨黨魁張宇人、工聯會鄧家彪及民建聯劉國勳聯名提出。張宇人表示，高興修訂獲得通過，相信在新校董會成立後，教學質素、科研、捐款都會有所提升。他指，現時校內校董佔約一半，令管理層獨大、有權無責，認為改組已是來得太遲，否則中大在過去十多年，在科研及教學的成績一定更好。 

劉國勳則表示，過去中大學術地位享譽國際，惟近年因社會事件影響，作為校友深感傷心，他認為身為校董有責任提出改革。對於今次條例修訂，劉國勳認為是中大「應做而未做」的事情，現時會有約十多人會過渡到新校董會，期望盡快將34人的校董會組成。他又強調，重組校董會只是第一步，會繼續跟進校徽事件、是否有人越權等情況。

中大改革 劉國勳 鄧家彪 張宇人

草案由(右起)張宇人、鄧家彪及劉國勳聯名提出。

狄志遠︰校董及持份者
持不同意見憂合作有分歧

投棄權票的狄志遠稱，大學的修訂通常在各持份者之間都有充分討論、凝聚共識，而今次修例原意應該是協助中大往好的方向發展，但校董及各持份者持不同意見，擔心會為將來的合作帶來不信任或分歧。

教育局長蔡若蓮指，政府歡迎議員提出的草案，指草案通過後，中大校董會繼續是校內最高的管治及行政機關，修訂無損學校自主管治。校董會表示歡迎條例獲得通過，並表示在條例草案刊憲及生效後，將會按照新的校董會組成安排，盡快訂定方法引入各類別的成員；並感謝所有成員對校董會以至大學的支持、建議及貢獻。

校友評議會選任校董林偉雄表示，議員無視校方管理層的建議，未有重新檢視議員校董人數，堅持維持3席，不肯讓步，是向校方「摑了一大巴」，令人心傷。他又預料，當草案通過後，相信按新方案重組校董會需時，過渡期間只有10多名校董，擔心影響大學決策。

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