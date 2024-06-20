立會通過修例 議員冀執法人性化 電子牛肉乾明年逐步推

現時警方發出俗稱「牛肉乾」的交通違例罰款通知書，需要當面交予司機或固定在涉事車輛上。立法會昨日三讀通過，容許警方以電子方式發出罰款通知書。議員大致支持有關措施，惟希望執法人員可人性化執法，以免令市民「更加受害」。
《2023年電子執行交通法例(雜項修訂)條例草案》獲三讀通過，運輸署今年第四季起會收集登記車主及駕駛執照持有人的電子聯絡方式，讓警務處明年逐步推行電子交通執法。
法案委員會主席陳恒鑌稱，因應時代需要，支持以電子方式發出通知書，方便市民立刻收到通知並及早駛離違泊車輛，但擔心有不法之徒以「電子牛肉乾」行騙，發出虛假超連結誘使市民受騙，呼籲當局加強宣傳。
另外，民建聯陳學鋒關注職業司機反映車位難求，有時「人有三急」離開兩分鐘即被炒牌，指電子化雖可提高執法效率，但希望執法人員能夠人性化執法，令市民感到受惠於電子執法，而非更加受害。選委界陳紹雄關注新措施對年老、應用能力較差的司機影響較大，政府要正視問題，讓各持份者更便利使用服務。
林世雄：實施初期會列印通知書
運輸及物流局長林世雄回應指，警方在實施初期，除以電子方式發出罰款通知書，亦會在現場列印副本，固定在涉事車輛上或當面交予司機，亦會郵寄實體的繳款通知書，更會推出專屬網站及手機應用程式，讓登記車主和司機隨時隨地登入，查閱告票及繳交罰款。
為進一步協助運輸業界適應，警務處專屬網站及應用程式將會加入告票管理功能，方便車主接收電子郵件通知，處理相關電子告票，電子告票的短訊或電子郵件內，將不會包含任何超連結，以防止詐騙。