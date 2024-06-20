立會通過修例 議員冀執法人性化 電子牛肉乾明年逐步推

現時警方發出俗稱「牛肉乾」的交通違例罰款通知書，需要當面交予司機或固定在涉事車輛上。立法會昨日三讀通過，容許警方以電子方式發出罰款通知書。議員大致支持有關措施，惟希望執法人員可人性化執法，以免令市民「更加受害」。

《2023年電子執行交通法例(雜項修訂)條例草案》獲三讀通過，運輸署今年第四季起會收集登記車主及駕駛執照持有人的電子聯絡方式，讓警務處明年逐步推行電子交通執法。

法案委員會主席陳恒鑌稱，因應時代需要，支持以電子方式發出通知書，方便市民立刻收到通知並及早駛離違泊車輛，但擔心有不法之徒以「電子牛肉乾」行騙，發出虛假超連結誘使市民受騙，呼籲當局加強宣傳。