立會通過管制即棄塑膠餐具產品 首階段明年4.22起實施

市民買外賣都會用到即棄餐具，但食肆明年起不能再提供塑膠餐具。立法會昨通過《2023年產品環保責任(修訂)條例草案》，並於明年4月22日實施第一階段管制；屆時禁止銷售和向外賣顧客提供發泡膠餐具，以及攪拌棒、飲管、刀、叉等體積細小且回收困難或已有成熟替代品的即棄膠餐具；另亦禁止向堂食顧客提供即棄膠杯、杯蓋、膠食物容器，而第二階段則會在2025年實施，各類即棄餐具全面無塑。

草案第二階段，即全面禁止在本地銷售即棄膠餐具和禁止餐飲處所向堂食及外賣顧客提供任何即棄膠餐具。草案亦會擴展至禁止銷售和供應其他塑膠產品，例如棉花棒、充氣打氣棒、雨傘袋等，並禁止酒店和賓館免費供應膠柄牙刷、膠梳、膠樽裝水等。

環境及生態局長謝展寰表示，法例生效後兩個月，當局會主力打擊違法黑點，制定執法行動；執法人員會檢查零售點及餐飲處所，除了嚴重個案，執法人員以勸喻及警告為主。

不少議員支持修例，惟擔心易惹爭拗或其他問題。飲食界議員張宇人表示，草案對飲食業的影響很大，加上垃圾徵費將於明年4月1日起實施，擔心業界難以適應；他希望當局在不早於5月1日、不遲於6月30日實施草案。

旅遊界議員姚柏良亦指，草案禁止酒店和賓館免費供應即棄洗漱梳妝用品，惟部分用品容器未找到替代品，如玻璃樽裝水太貴。他建議政府在明年暑假旺季後才實施新措施，並要多作宣傳，以免旅客誤會酒店濫收費用。

環保團體綠領行動回應修例，表示不認同部分議員提出再度推遲實施日期，又指第一階段管制比政府原定今年第四季實施再度延遲；憂慮此舉會令第二階段亦順延實施變成「遲上加遲」，促當局盡快落實相關措施，並加大力度宣傳教育協助業界及早轉型。