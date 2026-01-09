立會選主席5票險勝陳振英 李慧琼：事雖難 做則必成

新一屆立法會主席選舉昨舉行，由全國人大常委、民建聯李慧琼5票之差，擊敗港區全國人大代表、金融界陳振英當選。李慧琼當選後強調她雖然有民建聯背景，但會一如以往公正地主持會議，不會偏幫任何背景的議員，並隨即宣布下周三會召開大會，由政府提出議案討論大埔宏福苑大火善後工作。

攝影：周令知

立法會相隔10年再現主席之爭，經過議員約兩小時提問後，由89名在席議員以「暗票」投選新一屆主席，最終由李慧琼以47票當選擊敗獲42票的陳振英；未有投票的是缺席的選委界李浩然。

李慧琼在當選後形容是高質素的君子之爭，對當選深感榮幸及責任重大，又稱每次激烈的選舉都不容易，無論議員有否投票支持她都會團結議會。為保持中立，她表示原則上未來不會參與投票，亦不再參與民建聯黨團會議，續說香港仍會有很多挑戰、棘手問題需要處理，深信「事雖難，做則必成」，只要全力以赴定能迎難以上。