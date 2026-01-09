立會選主席5票險勝陳振英 李慧琼：事雖難 做則必成

新一屆立法會主席選舉昨舉行，由全國人大常委、民建聯李慧琼5票之差，擊敗港區全國人大代表、金融界陳振英當選。李慧琼當選後強調她雖然有民建聯背景，但會一如以往公正地主持會議，不會偏幫任何背景的議員，並隨即宣布下周三會召開大會，由政府提出議案討論大埔宏福苑大火善後工作。
攝影：周令知
立法會相隔10年再現主席之爭，經過議員約兩小時提問後，由89名在席議員以「暗票」投選新一屆主席，最終由李慧琼以47票當選擊敗獲42票的陳振英；未有投票的是缺席的選委界李浩然。
李慧琼在當選後形容是高質素的君子之爭，對當選深感榮幸及責任重大，又稱每次激烈的選舉都不容易，無論議員有否投票支持她都會團結議會。為保持中立，她表示原則上未來不會參與投票，亦不再參與民建聯黨團會議，續說香港仍會有很多挑戰、棘手問題需要處理，深信「事雖難，做則必成」，只要全力以赴定能迎難以上。
信議員了解與傳媒溝通重要性
有傳媒關注有議員一直拒絕受訪，李慧琼指出議員一直在做好履職準備，相信議員亦了解與傳媒溝通的重要性。被問到民建聯議員會否再擔任內務委員會及財務委員會正、副主席，李慧琼稱議會一直有協調機制，按各板塊議席比例、議員經驗等協商，目前未是適當時候公布。
現年51歲的李慧琼擔任議員17年，是現屆議會最資深的議員，2008年晉身立法會前是一名會計師。她是繼曾鈺成後第二名具民建聯背景的立法會主席，當選後將在香港特區排名第七，月薪亦翻倍至217,580元。至於陳振英擔任議員9年，落敗後表示完全信服選舉結果，「輸幾多票其實唔重要，輸一票都係輸」，所以不會不甘心，未來亦會繼續跟李慧琼合作，又對出任內委會、財委會等職務持開放態度。
譚耀宗：「欽定」等言論與事實不符
全國港澳研究會副會長譚耀宗表示，整個選舉過程公開、公平、公正，充分展現議員專業素養和責任擔當，以及體現新選舉制度下高質量民主的良性競爭。對於外界個別不負責任的所謂「欽定」等抹黑言論，他強調有關指控完全與事實不符，認為今次選舉有力證明新選舉制度具有充分民主、競爭和開放，深信新一屆立法會的高質量民主實踐必將為「一國兩制」行穩致遠注入新動力。
議員關注緊急質詢界線
競選立法會主席的議員李慧琼和陳振英，在議員投票前先在選舉特別論壇發表競選綱領和接受提問。體育、演藝、文化及出版界、立法會G19版塊召集人霍啟剛關注兩人當選後的中立態度，李慧琼承諾如當選，不再參與民建聯黨團會議，原則上也不會就公共政策發表個人意見，陳振英亦稱一旦當選就不再參與周三上午G19的會議。
勞聯林振昇就關注如何拿捏議員緊急質詢的界線，李慧琼稱會按照議事規則考慮，並稱這是立法會的事權，行政機構非重要考慮因素，但要研究會否形成先例等。陳振英就表示要與政府商量，因為從政府角色可能認為已有其他平台向公眾交代。