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2024-07-02 17:59:00

立法保護關鍵基礎設施電腦系統　鄧炳強稱不公開名單免成攻擊目標

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立法保護關鍵基礎設施電腦系統　鄧炳強稱不公開名單免成攻擊目標。（資料圖片）

立法保護關鍵基礎設施電腦系統　鄧炳強稱不公開名單免成攻擊目標。（資料圖片）

當局計劃立法加強保護關鍵基礎設施電腦系統安全。在立法會一個委員會，保安局局長鄧炳強表示，界定關鍵基礎設施視乎對社會運作的必要性。

有議員問到傳媒及電台是否列為關鍵基礎設施指明營運者。鄧炳強說，電台透過大氣電波提供廣播服務，按常理是有其必要性，至於個別報館系統被入侵，就看似未必構成對社會必需服務造成影響。專責辦公室日後會界定哪些機構會納入規管，但不會向外公開有關名單，以免成為攻擊目標。 政府目前計劃將 8個界別納入為關鍵基礎設施，未包括教育界。鄧炳強說會適時檢討，暫時不認為大學系統出現問題會導致嚴重社會癱瘓。

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鄧炳強指專責辦公室預料約40至50人

鄧炳強表示，日後成立的專責辦公室規模預料約40至50人，預計專員由首長級第三至第四級出任，至於兩名副專員由首長級第一級出任。辦公室人員會由三方面領域組成，包括由政府資訊科技辦公室調任、警方的科技罪案組及其他法律專家等。

他表示，被規管的機構一般會是大型企業，但如涉及中小型企業，可由創新科技署提供科技券資助以提升系統安全，當局亦會公開實務守則。因應個別機構或要提升或接受幫助以提升系統，專責辦公室日後會分階段指明機構為關鍵基礎設施營運者。

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有議員關注條例並不涵蓋政府部門。鄧炳強說如做法欠佳，要涉及罰款，「無理由政府罰政府，都無公信力」，認為根據《公務員守則》，對公務員的懲罰較「辣」。他表示，建議毋須將政府提供必要服務納入條例的做法，是與包括英國等地的做法相若，做法較合理。

原文刊登於 香港電台

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