立法加強私營醫療機構收費透明度　盧寵茂指設立具阻嚇性罰款水平

醫務衞生局局長盧寵茂表示，如果私營醫療服務收費持續攀升，會令保費水漲船高，減低市民購買醫保的意慾，同時進一步加重公營醫療的壓力，難以應對人口老化的挑戰，當局分析海外和本地情況後，提出3項立法建議，加強收費透明度。

盧寵茂：會設立具阻嚇性的罰款水平

在立法會一個委員會上，工聯會陳穎欣問到，私營醫療機構一旦更新價目，需要向外公布的限期；民建聯梁熙關注罰款水平需要具阻嚇力。

對於政府提出，最終收費超出預算，例如高出20%需要提供書面解釋，實政圓桌田北辰認為太寬鬆，建議降至10%以下。