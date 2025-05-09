立法加強私營醫療機構收費透明度　盧寵茂指設立具阻嚇性罰款水平

醫務衞生局局長盧寵茂表示，如果私營醫療服務收費持續攀升，會令保費水漲船高，減低市民購買醫保的意慾，同時進一步加重公營醫療的壓力，難以應對人口老化的挑戰，當局分析海外和本地情況後，提出3項立法建議，加強收費透明度。
盧寵茂：會設立具阻嚇性的罰款水平
在立法會一個委員會上，工聯會陳穎欣問到，私營醫療機構一旦更新價目，需要向外公布的限期；民建聯梁熙關注罰款水平需要具阻嚇力。
對於政府提出，最終收費超出預算，例如高出20%需要提供書面解釋，實政圓桌田北辰認為太寬鬆，建議降至10%以下。
盧寵茂回應，會設立具阻嚇性的罰款水平，但強調醫療程序有很多不可預期因素，假如院方提出的解釋合理，相信市民也會接受，有需要可向醫委會和消委會等渠道投訴。他又指，如果收費超出預算，醫院需要提供書面解釋的門檻再降低，可能導致醫生一開始就調高預算水平，對病人亦無好處。
新民黨陳家珮關注，立法後不同私營醫療機構會否合謀定價；選委界陳凱欣認為，政府2016年已推出「提高私家醫院收費透明度先導計劃」，現時已有多間私家醫院參與，並涵蓋不同項目，但要至明年才提交條例草案再逐步落實，時間太慢，促請加快步伐。
盧寵茂指出，會持續監察所有私營機構收費是否出現異常，有需要會展開調查，又指公營醫療收費改革和今次立法建議屬兩條腿走路，當局會積極推進立法工作，加快落實提高私營醫療收費透明度。
原文刊登於 香港電台