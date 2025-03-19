立法會三讀通過保障關鍵基礎設施條例，營運者發生電腦安全事故須在指定時間報告

立法會今日三讀通過《保障關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》，列明營運者在發生電腦系統安全事故時，須在指定時間內向政府報告等，違例者最高會被罰款500萬元。多名議員發言支持草案，指如果不立法會落後於國際形勢。 法案委員會主席簡慧敏關注近年的電腦系統安全事故層出不窮，如果涉及能源、通訊、海陸空運輸或金融基建，所產生的嚴重後果不言而喻。她舉例英國、美國、歐盟等地都已訂立類似法例，如果香港不立法，會在競爭中處於劣勢。她強調金融系統安全是香港穩健發展的基石，促請政府在通過條例草案後，指定相關系統為關鍵電腦系統，指定其營運者接受規管。

立法會議員陳祖恒認同科技安全、數據安全、金融安全等重點領域，都是維護國家安全不可缺乏的部分。他關注不少中小企可能會成為條例下的指定營運者，業界擔心法例會增加他們的合規成本。因此，他希望政府加強諮詢和了解業界需要，為中小企提供支援，透過創新科技提供更多元化的解決方案，以較低合規成本營運基礎設施。另外，當局指法例不適用於政府，是基於政府內部已有一套詳盡的《政府資訊科技保安政策及指引》，水平與擬議條例的法定要求相若。陳祖恒希望政府繼續與維護科技安全相關的部門及半官方機構合作，定期檢討和更新政策指引，繼續為基礎設施安全築起第一道防線。

營運者要遵守3類法定責任 保安局目標在明年實施條例，當中列出8個規管界別，包括資訊科技、能源、銀行和金融服務、交通、醫護服務、電訊及廣播等，以及維持關鍵的社會和經濟活動的設施。這些機構的關鍵基礎設施營運者要遵守3類法定責任，包括在發生電腦系統安全事故時，須在指定時間內向政府報告；要設立電腦系統安全管理部門；定期進行風險評估、審核和演練。