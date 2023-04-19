立法會三讀通過修訂職安健條例　最高罰款由50萬增至1000萬

立法會今（19日）三讀通過修訂職安健條例，包括經循可公訴程序定罪最高可判監兩年及罰款由50萬增至1,000萬；另外檢控時限由現時6個月增至9個月，法庭判刑亦會考慮其他財務資料。

孫玉菡：相信能起警惕作用

勞工及福利局長孫玉菡表示，1,000萬元是香港目前的最高罰款額，相信日後出現極其嚴重個案，法庭可量以足夠的刑罰，並起警惕作用。

他指，勞工處會在條例實施後兩年進行檢討，包括整體的職安健情況、意外數字和法庭量刑情況等，強調會進行大型宣傳，提高業界職安健意識，並繼續和律政司合作，確保搜證和檢控精準到位。

孫玉菡又形容，審議過程歷時逾8個月，猶如「玩過山車」，最終安全到達終點，亦展現了良政善治、共識政治的特點，最終議員以社會整體利益為依歸，本著求同存異精神，讓香港向前行。