立法會三讀通過撤銷樓市辣招草案　工聯會憂如無掩雞籠再推高樓價

立法會三讀通過全面撤銷樓市「辣招」的印花稅修訂條例草案。不過工聯會議員郭偉强指，沒有「辣招」後等同「無掩雞籠」，擔心會再推高樓價。
郭偉强發言時表明投棄權票，指雖然「撤辣」後暫未見炒風，但擔心以後的樓價再升。他又說「撤辣」在短期可以救市，但更多「無殼蝸牛」及年輕一代會更難「上車」，促請政府推出更多首置上車盤，及提供更多稅務優惠。
盧偉國籲避免人為干預市場
其餘議員大多支持「撤辣」，經民聯主席盧偉國表示全面「撤辣」有助刺激樓市，近期樓宇成交量回升，一手市場氣氛熱熾，但無出現異乎尋常的波動。當局保留有關「辣招」的框架及相關條文，盧偉國指讓政府日後有需要時調整印花稅是無可厚非，但政府應堅守自由經濟原則，盡量避免人為干預市場。
地產及建造界議員龍漢標支持全面「撤辣」，認為可讓長期被扭曲的樓市重回正軌，讓港人和投資者重投信心。
房屋局局長何永賢表示，「撤辣」後市場反應正面，例如在復活節假期，一手市場有超過200宗成交，較去年同期上升超過2倍。而二手市場的「睇樓量」及交投量都有上升，樓價變化大致平穩。對於政府保留有關印花稅的框架，何永賢指息口和經濟環境仍有變化，需要保持警覺，保留「辣招」框架將有助應對未來情況。