立法會三讀通過撤銷樓市辣招草案　工聯會憂如無掩雞籠再推高樓價

立法會三讀通過全面撤銷樓市「辣招」的印花稅修訂條例草案。不過工聯會議員郭偉强指，沒有「辣招」後等同「無掩雞籠」，擔心會再推高樓價。

郭偉强發言時表明投棄權票，指雖然「撤辣」後暫未見炒風，但擔心以後的樓價再升。他又說「撤辣」在短期可以救市，但更多「無殼蝸牛」及年輕一代會更難「上車」，促請政府推出更多首置上車盤，及提供更多稅務優惠。

盧偉國籲避免人為干預市場

其餘議員大多支持「撤辣」，經民聯主席盧偉國表示全面「撤辣」有助刺激樓市，近期樓宇成交量回升，一手市場氣氛熱熾，但無出現異乎尋常的波動。當局保留有關「辣招」的框架及相關條文，盧偉國指讓政府日後有需要時調整印花稅是無可厚非，但政府應堅守自由經濟原則，盡量避免人為干預市場。