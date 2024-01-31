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2024-01-31 16:14:05

立法會三讀通過樓市「減辣」修訂措施　工聯會指不應乘勝追擊全面「撤辣」

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立法會三讀通過樓市「減辣」修訂措施　工聯會指不應乘勝追擊全面「撤辣」

立法會三讀通過樓市「減辣」修訂措施　工聯會指不應乘勝追擊全面「撤辣」

立法會今日三讀通過樓市「減辣」措施的相關修訂條例草案。各政黨人士意見不一，其中經民聯促請政府盡快全面「撤辣」，不過工聯會就認為不應乘勝追擊全面「撤辣」。

經民聯地產及建造界議員龍漢標發言時表示，「減辣」無法令香港經濟「回春」，全面「撤辣」是刻不容緩。他續指「撤辣」只是移除對樓市的人為干預，不但會令樓市健康發展，更可令其他行業受惠，包括銀行、金融、法律服務、零售業等。

民建聯支持全面「撤辣」

立法會最大黨民建聯亦支持全面「撤辣」，該黨議員陳學鋒表示，實施「減辣」措施後，市場沒有異常反應。加上私人住宅供應量持續增加，並超出政府預期，認為目前是適當時候「撤辣」，令樓市回復健康流轉，幫助市民置業。

另一方面，無政黨的選委界議員吳傑莊就認為，政府應該漸進式「減辣」，避免一次過全面「減辣」引起市場過度反應。他建議例如以樓價1,000萬元以下的住宅物業先行，增加盤源，重建市民的置業階梯，之後視乎市場反應作進一步措施。

工聯會議員鄧家彪支持今次的「減辣」措施，但對全面「撤辣」有疑慮。他認為不應以乘勝追擊的態度去看全面「撤辣」，因為樓市涉及千家萬戶，而市民仍難以負擔目前的樓價，本港自置居所比率只得51%，遠低於新加坡、日本等地，希望政府審慎考慮樓市政策，他認為可採取特別措施協助首置或換樓的市民。

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房屋局局長何永賢回應指，留意到最近有聲音建議政府全面「撤辣」。她指當局推出的「減辣」措施，是審慎評估現時整體經濟和市場情況後的務實安排，認為有關調整能夠在3個因素之間取得平衡，包括適切回應市場變化、保持「辣招」成效，以及照顧香港永久性居民，特別是年輕人和年輕家庭的置業需要。

政府在去年的施政報告提出樓市「減辣」措施，包括把額外印花稅的適用年期由3年縮短至2年；買家印花稅和新住宅印花稅的稅率減半，兩者均由15%減至7.5%；為外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」安排。

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