立法會三讀通過社工註冊修例草案　孫玉菡：毋須為7名辭任成員補選

立法會今日三讀通過社工註冊修例草案，社工註冊局會由15人增至27名成員，當中17人是委任成員，成員上任前須宣誓確認擁護《基本法》和效忠香港特區，違反港區國安法人士終生不能擔任社工。政府本周五將就條例草案刊憲，註冊局成員會進行宣誓。
勞工及福利局局長孫玉菡在通過修例後見記者，形容此是重要時刻，令註冊局重回正軌，在日後的運作上能時刻以公眾利益為依歸，促進專業發展。早前有7名選舉產生的註冊局成員辭職，孫玉菡指新修例清楚列明，如由選舉產生的成員出缺，而餘下任期不足1年則毋須補選，他相信不會影響社工註冊局的運作。至於留任的民選委員黎汶洛表明將宣誓，孫玉菡指會嚴格按照條例要求，確保每一位人士是真誠宣誓，強調只要真誠宣誓便能通過要求，成為新註冊局成員。
社會福利界議員狄志遠在會上支持草案，他指「哪裏有困難，哪裏有社工」，明言每一位社工在每日為弱勢社群所作出的辛勞，不會比在席的孫玉菡少，呼籲大家珍惜這個社工團隊，不要再打擊或針對這個團隊。他指註冊局的對與錯已成歷史，希望將修例變成機遇，讓社工進一步邁向專業化。
狄志遠認同社工註冊局有改善空間，應發揮更積極的角色，包括推動社工持續進修，以確保服務質素。有部分社工對今次修例感到憂慮，狄志遠希望政府日後多與社福界溝通，向大家清楚說明修例方向是讓社工進一步邁向專業化。委任成員方面，他認為要達致多元、均衡，建議委任的成員包括大學社工系教授、社工專業團體代表、服務使用者代表以至其他界別的代表。
議員梁美芬認為宣誓是基本要求，尤其在2019年反修例事件後，對於一些擁有重要權力的法定機構，「畫公仔要畫出腸」，令任何有機會被人歪曲的事情不再在社會上蔓延。梁美芬指社工可以批評政府做得不足的事，但不能夠超越紅線，帶頭撕裂社會，鼓勵社會與政府敵對。她期望通過修例後，社工界能一條心，好好在社會發揮。
陳克勤認為今次修例是撥亂反正
民建聯主席兼法案委員會主席陳克勤認為，草案調整社工註冊局的組成和產生方式，確保可以將業界的不同聲音帶入註冊局，平衡各方意見，以社會福祉為依歸。陳克勤又表示今次修例是撥亂反正，並可表達議會對社工業界重新出發、恢復專業服務的期望。
數名議員在通過修例後見記者，立法會福利事務委員會主席管浩鳴指，專業機構一般會對其專業形象很緊張，「會自己管好自己」。不過，可惜由於政治事件，有些機構泛政治化、忘記初衷。副主席江玉歡相信今次修例是香港社工界的新起點，她形容硬幣有兩面，就如規管及發展，期望修例可令社工界更專業發展，挽回公眾信心。
民建聯議員李世榮提及，社工在社會上負擔重要的角色，在前線幫助基層市民排憂解難，得到市民信任，因此負責審批社工資格的註冊局角色更為重要。他駁斥海外有所謂社工及社福界批評修例是剝奪民主成份，但他認同孫玉菡早前提及現任註冊局的「5宗罪」，法定機構有法不執、有法不依，需整頓架構、撥亂反正。新民黨陳家珮認同市民對社工有很高的要求、期望及信任度，奈何過去一段時間註冊局出現不同爭議，令社會大眾憂慮其專業性，相信修例後可促進社工專業發展，令市民有更大保障。