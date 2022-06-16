立法會三讀通過草案 檢疫或隔離者可獲有薪病假

打工仔周五起若因檢疫令或隔離令缺勤，可獲有薪病假。(資料圖片)

第五波疫情下，不少市民都曾遇圍封強檢、因自己或家人確診而要隔離，但部分僱主向受影響僱員扣薪。立法會昨三讀通過僱傭修訂條例草案，訂明傭員因檢疫令或隔離令無法上班可被視為病假，且不可因而被解僱。不過，如果沒有合理理由又拒絕打針而遭解僱的員工，則不屬於不合理解僱，條例會在周五刊憲當日生效，不設追溯期。

條例草案獲在席全體議員贊成，當中列明僱員因檢疫令或隔離令缺勤，可被視為病假，並獲疾病津貼。如果僱員因相關限制而被解僱，屬於不合理解僱。有關修訂不包括由外地抵港後的檢疫措施。至於僱主可否要確診僱員「在家工作」，勞工處指，一般而言，僱員在患病並放取「病假日」期間，僱主不應要求僱員工作。不過，若僱員無提供充分醫學理由下拒絕打針而被解僱，則不會被視為無理解僱。

是次修例獲勞工界及商界議員支持，勞工界(工聯會)梁子穎表示，「條例大大提高打工仔女的保障」，亦提供清晰指引，以免影響僱傭關係。選委會界別(勞聯)林振昇就對條例不設追溯期，未能「保障之前一直遵守防疫規例的打工仔」感失望，只能「含淚支持」。

批發及零售界(自由黨)邵家輝就關注虛報問題，擔心有人藉漏洞欺騙僱主，不過他指政府目前能及時處理造假個案，例如現時覆檢快速測試陽性呈報個案，防止有人造假和欺騙僱主取得病假，因此表態支持草案。