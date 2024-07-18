立法會三讀通過降低強拍門檻草案　7個指定地區50年樓齡以上樓宇門檻降至70％或65％

立法會今日三讀通過《土地(為重新發展而強制售賣)(修訂)條例草案》，樓齡達50年或以上的私人樓宇，強制拍賣申請門檻由80%業權降低至70%或65%，視乎樓齡組別和地區。
7個指定地區，包括長沙灣與深水埗、馬頭角包括九龍城和土瓜灣、旺角、油麻地、荃灣、西營盤及上環。若私人樓宇坐落指定地區，樓齡介乎50至59年，申請強拍門檻降至70%；樓齡達60年的門檻則降至65%。
選委界立法會議員江玉歡表明投棄權票，發言時指舊樓涉及大廈管理、維修、長者安置等更複雜議題，修例牽連甚廣，或低估受影響業主大增的可能。她表示降低強拍門檻並非市區更新的唯一選項，可參考新加坡做法，由政府協助業主集體向發展商出售業權，有助減少業主之間，以至業主和發展商之間的矛盾。
民建聯議員陳學鋒則支持修例，因市區更新的步伐遠追不上樓宇急劇老化，樓宇老化問題普遍只有維修及重建兩個方案處理。他形容「有肉吃」的已由發展商處理好，剩下的都是「豬頭骨」或是「豬頭骨帶一些肉」。今次修例降低門檻，可以合併鄰近樓宇，讓「豬頭骨」內的肉多些，吸引發展商參與重建項目。
立法會議員狄志遠提出修正案，建議維持非指定地區強拍門檻。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表明反對，指此舉會大大削弱今次改革可帶來的效益。他指出樓宇老化問題屬全港性現象，根據2022年底數據，全港有超過2,600幢樓齡介乎60至69年的私人樓宇，當中超過一半是位於「非指定地區」。有些樓宇即使落成只有50多年，因為長期管理不善，日久失修，更有逼切性需要重建。
政府反駁最大得益者是發展商的說法
發展局局長甯漢豪亦表明無法接受狄志遠的提議，明白對方希望當局循序漸進，不要一次過影響太多小業主，但觀乎老舊樓宇的數目及增加速度，當局沒有循序漸進的條件。她表示草案是要推動重建老舊和失修樓宇、解決樓宇消防安全隱患、改善生活環境。她指留意到部分媒體指草案的最大得益者是發展商，她強調對政府而言，這並非事實，當局更看重的是社會目標。