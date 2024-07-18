立法會三讀通過降低強拍門檻草案　7個指定地區50年樓齡以上樓宇門檻降至70％或65％

立法會今日三讀通過《土地(為重新發展而強制售賣)(修訂)條例草案》，樓齡達50年或以上的私人樓宇，強制拍賣申請門檻由80%業權降低至70%或65%，視乎樓齡組別和地區。

7個指定地區，包括長沙灣與深水埗、馬頭角包括九龍城和土瓜灣、旺角、油麻地、荃灣、西營盤及上環。若私人樓宇坐落指定地區，樓齡介乎50至59年，申請強拍門檻降至70%；樓齡達60年的門檻則降至65%。

選委界立法會議員江玉歡表明投棄權票，發言時指舊樓涉及大廈管理、維修、長者安置等更複雜議題，修例牽連甚廣，或低估受影響業主大增的可能。她表示降低強拍門檻並非市區更新的唯一選項，可參考新加坡做法，由政府協助業主集體向發展商出售業權，有助減少業主之間，以至業主和發展商之間的矛盾。