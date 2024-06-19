立法會三讀通過「電子牛肉乾」條例　陳學鋒：希望電子化不是令市民更受害

立法會今日審議《2023年電子執行交通法例(雜項修訂)條例草案》，容許警方以電子方式發出交通罪行或違例事項的罰款通知書。議員發言時大致支持措施，不過民建聯陳學鋒則關注「搵食車」司機反映找泊車位困難，有時「人有三急」離開2分鐘則被炒牌，電子化可提高執法效率，但希望執法人員可以人性化處理。

陳學鋒發言時指，希望執法人員能夠考慮市面情況，人性化地執法，令市民覺得受惠於電子化執法，而非令他們更加受害。他重提當局推出「易通行」時引起混亂，市民不清楚如何作申請。他指條例再好，如不能落實好，都是不足，希望局方汲取經驗，多加宣傳。他舉例司機都要到加油站或充電站，可以張貼告示，及在特定地點設立櫃檯及街站。