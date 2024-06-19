立法會三讀通過「電子牛肉乾」條例　陳學鋒：希望電子化不是令市民更受害

立法會今日審議《2023年電子執行交通法例(雜項修訂)條例草案》，容許警方以電子方式發出交通罪行或違例事項的罰款通知書。議員發言時大致支持措施，不過民建聯陳學鋒則關注「搵食車」司機反映找泊車位困難，有時「人有三急」離開2分鐘則被炒牌，電子化可提高執法效率，但希望執法人員可以人性化處理。
陳學鋒發言時指，希望執法人員能夠考慮市面情況，人性化地執法，令市民覺得受惠於電子化執法，而非令他們更加受害。他重提當局推出「易通行」時引起混亂，市民不清楚如何作申請。他指條例再好，如不能落實好，都是不足，希望局方汲取經驗，多加宣傳。他舉例司機都要到加油站或充電站，可以張貼告示，及在特定地點設立櫃檯及街站。
憂不法之徒利用「電子牛肉乾」行騙
另外，條例草案委員會主席陳恒鑌表示，因應時代需要，支持以電子方式發出罰款通知書，方便市民立刻收到通知，並及早駛離違泊車輛，以免重複被「炒牌」。不過，他擔心有不法之徒利用電子罰款通知書行騙，發出虛假超連結誘使市民受騙，他呼籲當局加強宣傳。
運輸及物流局局長林世雄回應指，警方在實施初期，除了以電子方式發出罰款通知書，亦會在現場列印副本， 固定在車輛上或者面交予司機，亦會郵寄實體的繳付罰款通知書，以協助市民適應。當局會因應市民的適應程度，逐步減省列印副本或郵寄通知書。另外，議員關注司機違泊，歸根究底是由於泊車位不足，林世雄回應政府一直不違餘力透過規劃用地、騰出用地等設置更多泊車位，政府會繼續在可行情況下，以多管齊下方式增加泊車位供應。