立法會三讀通過《預算案》　陳茂波拒談會否留任

立法會今日以87票贊成，無人反對，1票棄權下，三讀通過新一份《財政預算案》，當中投棄權票的是非建制派議員狄志遠。

月中公布全年經濟增長預測覆檢結果

財政司長陳茂波在審議法案期間表示，本港疫情回穩，有助改善消費氣氛，惟本地整體經濟表現仍受到多個外圍因素影響，包括環球疫情變化、持續緊張的地緣政局，以及中美關係的發展等，政府正就全年本地經濟增長預測進行覆檢，並在5月中公布最新的預測。在會後，陳茂波被問到會否在下屆政府留任時表示，目前與同事全力跟進將《預算案》的後續工作做好，他感謝大家關心，並沒有回應會否在下屆政府留任。

此外，陳茂波亦在立法會會上提到，本屆政府接任時財政儲備大約有9,500億元，雖然本屆政府在任期內曾出現超過2,000億元的年度赤字，但在本屆政府屆滿時，財政儲備仍維持約9,500億元，估算往後5年會重回1萬億元以上，相當於16個月政府開支。他說，由於防疫抗疫及紓困措施的開支，估計今年度政府會錄得赤字，但在下個財政年度起往後數年，預料可恢復達致平衡。

許正宇：暫未見資金異常進出

財經事務及庫務局長許正宇則表示，新冠疫情和緊張的地緣政治局勢，令環球金融市場大幅波動；但香港有穩健成熟的監管制度，本港金融市場運作仍然良好，而且本港外匯儲備充足，規模超過4,800億美元，相當於貨幣基礎的1.8倍，支持聯匯制度，港元市場如常有序運作，暫時未見資金異常進出；銀行體系亦保持穩定，港交所交易結算和交收有秩序進行。許正宇表示，會以維護國家金融安全為己任，統籌各監管機構，維持香港金融體系穩定。