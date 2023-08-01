立法會事務委員會參觀杭州亞運村 鄭泳舜：中旅社將在港銷售杭州亞運門票

立法會民政及文化體育事務委員會杭州訪問團今(1日)繼續第二天的杭州訪問行程。訪問團分別與杭州市體育局及第十九屆亞運會組委會舉行工作交流，並到訪亞運會場館如黃龍體育中心與俗稱大蓮花的奧體中心。訪問團團長鄭泳舜稱，在會晤上提出香港有不少市民包括運動員家屬，希望可購票到現場觀賞賽事，並透露有關方面已委託中旅社，盡快在港推出門票銷售服務。

參觀亞運村 體育學校 杭州亞運將於9月23日至10月8日舉行，訪問團於7月31日至8月3日到訪杭州，共有16名立法會議員參與，由民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜率領並擔任團長，副團長為事務委員會副主席陳穎欣，以及委員霍啟剛；楊潤雄亦參與部份行程。 訪問團行程第二天中先後到過體育學校，了解運動員訓練情況，其後，參觀亞運兩個場館，並到訪亞運村。其中，奧體中心設計獨特，其體育場將會是亞運會舉辦開幕與閉幕式的地方。