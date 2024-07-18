立法會二讀辯論降低強拍門檻草案　江玉歡指牽連甚廣會投棄權票

立法會今日恢復二讀辯論《土地(為重新發展而強制售賣)(修訂)條例草案》，政府建議樓齡達50年或以上的私人樓宇，強制拍賣申請門檻由80%業權降低至70%或65%，視乎樓齡組別和地區。選委界立法會議員江玉歡表示會投棄權票，她指不能支持同時降低「非指定地區」的強拍門檻，修例牽連甚廣。

江玉歡發言時指舊樓涉及大廈管理、維修、長者安置等更複雜議題，修例牽連甚廣，或低估受影響業主大增的可能。她表示降低強拍門檻並非市區更新的唯一選項，可參考新加坡做法，由政府協助業主集體向發展商出售業權，有助減少業主之間，以至業主和發展商之間的矛盾。