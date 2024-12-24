立法會代表團完成日本考察　梁君彥強調非旅行是依足指引

立法會代表團完成日本4天考察行程，立法會主席梁君彥指今次代表團肩負重任，對外展現香港穩定的現況、說好特區和國家的發展故事。他強調非旅行，公職考察是完全依足指引。
代表團今日抵港後見記者，被問到有意見質疑立法會議員利用公費去旅行，梁君彥強調並非旅行，行程很緊密，包括會見多個日本國會議員及不同人士。他指出今次公職考察完全依足指引，是經立法會内務委員會通過，沒有超支。今次代表團從日本政府部門、機構和商會吸收了不少寶貴經驗，對打造更加宜業、宜居、宜遊的香港提供了重要參考。代表團稍後會將豐富的所見所聞和建議撰寫成報告，交給政府在未來蘊釀政策時作參考。
對方對基本法23條有誤解
在與日本政府部門及國會議員交流時，梁君彥指發現對方對基本法23條立法及《香港國安法》有誤解。他們解說時強調在「一國兩制」下，香港擁有完善的法治制度和國際化經營環境，加上《香港國安法》實施後，香港社會更穩定、更安全，對外資更有保障。
另外，商界期望港府提早放寬日本水產進口禁令，代表團到訪日本農林水產省和豐洲市場的水產批發商會時，清楚表達了香港對日本進口海產的立場，強調確保食物安全是至關重要。在與日本當局的會面提到，期望日方能公開所有與核污水有關的數據，讓特區政府能全方位審視日本不同地區的水產入口政策。
香港可發展工業旅遊
另一方面，香港正推展「無處不旅遊」。梁君彥提到代表團到了橫濱的杯麵博物館取經，並獲日清食品集團董事長接見，就「工業旅遊」議題進行深入交流。他認為這類將「純生產」升級轉型為「寓生產於旅遊」的工業旅遊成功例子值得香港借鏡。香港有多個世界知名的品牌，在工業邨自置廠房，梁認為他們不少都有能力、有潛力、有魄力在香港推動「工業旅遊」，例如將生產線變成參觀項目。