立法會代表團完成日本考察　梁君彥強調非旅行是依足指引

立法會代表團完成日本4天考察行程，立法會主席梁君彥指今次代表團肩負重任，對外展現香港穩定的現況、說好特區和國家的發展故事。他強調非旅行，公職考察是完全依足指引。

代表團今日抵港後見記者，被問到有意見質疑立法會議員利用公費去旅行，梁君彥強調並非旅行，行程很緊密，包括會見多個日本國會議員及不同人士。他指出今次公職考察完全依足指引，是經立法會内務委員會通過，沒有超支。今次代表團從日本政府部門、機構和商會吸收了不少寶貴經驗，對打造更加宜業、宜居、宜遊的香港提供了重要參考。代表團稍後會將豐富的所見所聞和建議撰寫成報告，交給政府在未來蘊釀政策時作參考。