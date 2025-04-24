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2025-04-24 22:00:00

立法會保安事務委員會赴廣州考察交流 鄧炳強率官員汲取當地公安防罪執法經驗

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立法會保安事務委員會今日到廣州進行職務考察。保安事務委員會主席兼代表團團長簡慧敏（前排右二）、事務委員會副主席楊永杰（前排右一）、其他立法會議員、保安局局長鄧炳強（前排左二）與其他政府官員在啓程時合照。(政府新聞處)

立法會保安事務委員會今日到廣州進行職務考察。保安事務委員會主席兼代表團團長簡慧敏（前排右二）、事務委員會副主席楊永杰（前排右一）、其他立法會議員、保安局局長鄧炳強（前排左二）與其他政府官員在啓程時合照。(政府新聞處)

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立法會保安事務委員會今日(24日)到廣州進行職務考察，以了解當地在提升防罪工作和執法效率相關範疇的工作經驗。保安局局長鄧炳強率領政府官員參與是次考察。早上先到廣州市天河區，參觀天河城商圈最小應急單元的演練。最小應急單元由市內不同單位或場所籌組，受屬地派出所監督，負責在有危害公共安全的突發事件發生時，作第一時間應對，並協助公安機關維持日常治安。議員從演習中留意到，最小應急單元有助防範和及早制止違法犯罪行為和有效提升社區安全。議員亦就如何凝聚和動員社區資源和力量確保公共安全等事宜與內地相關當局代表作交流。

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議員隨後參觀廣州市公安局華樂派出所。該派出所屢獲國家級和省級榮譽，包括曾獲國務院頒授「人民滿意的派出所」。參觀期間，議員與派出所代表就提升公眾對警務工作的滿意度、運用科技提升防治罪案工作和執法效率等事宜交換意見。

議員與政府當局代表在廣州市公安局警史館合照。(政府新聞處) 議員參觀廣州市公安局政務服務綜合大廳。(政府新聞處) 議員參觀廣州市公安局華樂派出所。(政府新聞處) 議員參觀廣州市天河區天河城商圈最小應急單元演練。(政府新聞處)

了解一窗通辦安排

至於下午，議員參觀廣州市公安局政務服務綜合大廳，親身了解該設施提供的「一窗通辦」安排及利用科技和自助設備提供便民服務的措施，並聽取當地透過精簡工作流程和善用科技，為巿民提供便利的經驗分享。議員亦參觀了廣州市公安局警史館，進一步認識公安服務的發展歷程。

這次職務考察讓議員親身了解到廣州市在防罪、執法和便民方面的工作，並就相關議題與廣東省公安廳代表作交流。是次考察所獲得的經驗和資料，將有助事務委員會按職權範圍履職，共建安全宜居社區。是次職務考察共有14位保安事務委員會委員和非委員出席，他們於下午返港。

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