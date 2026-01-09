立法會內會財會「全員上陣」　江旻憓方國珊入工務小組

第八屆立法會選出李慧琼擔任主席之後，內務委員會、財務委員會、人事編制小組委員會及工務小組委員會的報名限期今日中午12時結束。根據最新名單，內會、財會各有89名議員報名加入，人數多於上屆，即除了李慧琼外，全部議員均有加入。相比之下，上屆立法會有81名議員加入財會、內會成員則有85人。
立法會人事編制小組委員會及工務小組委員會亦公布名單，分別有33及43名議員加入，兩名受矚目「新丁」新界東南方國珊與旅遊界江旻憓均加入工務小組委員會。
根據議事規則，內會及財會須由不少於50名委員組成，但兩者分別為立法會最重要的功能委員會及常設委員會，議員一般都會加入。內會負責處理立法會內部事務，並可成立法案委員會及小組委員會研究法案及其他政策事宜，內會主席在立法會主席缺席時擔任代理主席。財會負責審核政府提交的公共開支建議，包括每年財政預算案。
人事編制小組委員會及工務小組委員會均為財會轄下組織。人事編制小組委員會負責審核政府當局有關開設、重新調配和刪除常額及編外的首長級職位，以及更改公務員各職級和職系架構的建議，並就該等事宜向財務委員會提出建議。工務小組委員會負責審核政府在基本工程儲備基金下，用於工務計劃工程及由受資助機構進行或代受資助機構進行的建造工程的開支建議，並就該等開支建議向財務委員會提出建議。