立法會全票通過區議會改革 麥美娟：多年政治鬧劇畫下「終止符」

區議會改革方案經過一連兩日9小時審議，全體立法會議員昨在立法會大會上，在記名表決下以88票贊成、0票反對、0票棄權下，三讀通過《2023年區議會(修訂)條例草案》。下屆區議會會由「委任、間選、直選」的「442」比例組成，其中直選議席比例會由九成半大減至約兩成。

立法會在無人反對下通過區議會修例草案，政府形容這是完善選舉制度的重要一步，相信改革後會「變返一個好正常、服務市民嘅區議會」，當局會全速籌備下屆區議會組成的工作。民建聯期望通過修例後，政府能加強地區解說工作，新思維則表示會積極考慮參選區議會。

修例草案下周一刊憲實施

民政及青年事務局長麥美娟總結發言稱，今次是港府完善地區治理工作的重要里程碑，批評過往有不少政治投機分子或懶政怠政的區議員，每逢選舉就炒作政治議題、製造矛盾和煽動對立，「騙取」選票謀求當選，又稱草案通過可為「多年的政治鬧劇」畫下「終止符」。

政務司長陳國基在草案通過後表示，這是完善選舉制度的重要一步，相信改革後會「變返一個好正常、服務市民嘅區議會」。他稱，草案下周一刊憲並實施後，會全速進行組成第七屆區議會的各項工作，民青局亦會以「用人唯才」原則，向特首推薦具才幹、能力經驗、切合地區需要的愛國愛港者出任委任區議員。

正在貴州省貴陽市訪問的特首李家超發表聲明，歡迎立法會通過修例草案，形容立法會認真審議，充分彰顯完善特區選舉制度下產生立法會的高效專業。中聯辦歡迎立法會通過修例草案，港澳辦則指修例使區議會重回《基本法》規定非政權性區域組織的正確軌道。

狄志遠：新思維積極考慮參選

民建聯主席李慧琼表示，草案通過只是一個開始，呼籲政府繼續與不同團體、社區解說。新思維主席狄志遠稱，新思維數名成員會積極考慮參選今次區議會，盼顯示他們對社會的一種承擔。