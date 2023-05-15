立法會到訪應科院「創新科研中心」 共同推動香港成國際創科中心

香港應用科技研究院（應科院）表示，上周五（12日）邀得立法會主席梁君彥及立法會代表團出席「創新科研中心」開幕禮，應科院期望與各議員深入討論香港創科的發展空間，冀議員爭取創科相關議案及預算支持；以創新科技推動經濟高質量發展，及支持香港發展成為國際智慧城市及國際創科中心。

冀議員爭取創科相關議案及預算支持

「創新科研中心」開幕禮上，應科院向立法會議員展示科研應用成果，包括5G通訊技術、智慧出行車聯網、藝術科技、網絡安全方案及人工智能應用等，為日後制訂、修改及監管創科相關政策和預算提供參考，加深了解發展智慧城市所需要的技術。