立法會到訪應科院「創新科研中心」 共同推動香港成國際創科中心

香港應用科技研究院（應科院）表示，上周五（12日）邀得立法會主席梁君彥及立法會代表團出席「創新科研中心」開幕禮，應科院期望與各議員深入討論香港創科的發展空間，冀議員爭取創科相關議案及預算支持；以創新科技推動經濟高質量發展，及支持香港發展成為國際智慧城市及國際創科中心。
冀議員爭取創科相關議案及預算支持
「創新科研中心」開幕禮上，應科院向立法會議員展示科研應用成果，包括5G通訊技術、智慧出行車聯網、藝術科技、網絡安全方案及人工智能應用等，為日後制訂、修改及監管創科相關政策和預算提供參考，加深了解發展智慧城市所需要的技術。
期望爭取立會對相關政策及預算支持
應科院董事局董事何偉中指，很高興能代表應科院團隊接待立法會代表團，他認為，透過應科院『創新科研中心』開幕，有機會分享對創科發展的經驗及建議，期望能與立法會議員一同把握未來5年創科發展的黃金時期，積極完善香港創科生態圈的政策及措施，以創新科技吸引科研人才，推動經濟高質量發展。
應科院行政總裁葉成輝博士亦表示非常歡迎立法會代表團到訪，指香港要成為國際創科中心，接軌國家戰略發展大局，必需時刻與社會各持份者建立緊密關係；而是次邀請立法會議員親身了解創科趨勢，與應科院加深聯繫及溝通，期望有助爭取議員對創科相關政策議案及預算的支持，為推動香港及大灣區的創科發展共同努力。