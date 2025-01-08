立法會前廳交流會將改善安排，由立法會及政府共議討論主題

立法會大會今日復會，踏進本屆議會最後1年任期。立法會前廳交流會今早舉行，政務司副司長卓永興公布會由下次前廳交流會起改善安排，每次以兩個立法會事務委員會的基礎分組討論，亦會由對口局長及委員會主席在事前共同決定討論主題。
政府官員在前廳交流會後會見傳媒，卓永興提到政府覺得前廳交流會可起重大作用，與議員在非正式氣氛下討論政策，得到很多寶貴意見，以推進良政善治。而本著「沒有最好，只有更好」的目標，留意到有議員認為現時分組人數太多，導致交談困難。在下次前廳交流會開始，會由每次4至6組，改為以兩個事務委員會作基礎分組討論。另外，顧及到有議員希望在設定討論議題上，立法會可有較大參與度，往後將由相關局長及事務委員會主席在事前共同商議主題。
認為政府重視立法會各事務委員會
立法會主席梁君彥認同新一年是合適的時間實施新安排，認為此顯示政府重視立法會各事務委員會，議員可在重大政策醞釀、謀劃及實施時扮演重要角色，亦有助委員會跟進討論題目，強調議員會積極發揮民意代言人的角色。
今次的前廳交流會由卓永興領導文化體育及旅遊局局長羅淑佩、商務及經濟局局長丘應樺等，與議員討論《香港旅遊業發展藍圖2.0》、促進「銀色消費」等議題。羅淑佩提到因應會提前就啟德郵輪碼頭營運招標，她一直期望營運者做得更好，除了會檢視一直以來的招標要求，亦會吸納議員的寶貴意見以改善招標條件。她又提到議員很關注啟德體育園的營運，及如何善用場地舉行世界級盛事、善用香港的海島資源、在香港各處建立更多旅遊熱點等。