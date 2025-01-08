立法會前廳交流會將改善安排，由立法會及政府共議討論主題

立法會大會今日復會，踏進本屆議會最後1年任期。立法會前廳交流會今早舉行，政務司副司長卓永興公布會由下次前廳交流會起改善安排，每次以兩個立法會事務委員會的基礎分組討論，亦會由對口局長及委員會主席在事前共同決定討論主題。

政府官員在前廳交流會後會見傳媒，卓永興提到政府覺得前廳交流會可起重大作用，與議員在非正式氣氛下討論政策，得到很多寶貴意見，以推進良政善治。而本著「沒有最好，只有更好」的目標，留意到有議員認為現時分組人數太多，導致交談困難。在下次前廳交流會開始，會由每次4至6組，改為以兩個事務委員會作基礎分組討論。另外，顧及到有議員希望在設定討論議題上，立法會可有較大參與度，往後將由相關局長及事務委員會主席在事前共同商議主題。