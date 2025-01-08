熱門搜尋:
六合彩 2025請假攻略 除夕倒數 行山路線 新店關注組 DOUBLE COAST 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-01-08 11:27:08

立法會前廳交流會將改善安排　由立法會及政府共議討論主題

分享：
立法會前廳交流會將改善安排，由立法會及政府共議討論主題

立法會前廳交流會將改善安排，由立法會及政府共議討論主題(陳芷晴攝)

adblk5

立法會大會今日復會，踏進本屆議會最後1年任期。立法會前廳交流會今早舉行，政務司副司長卓永興公布會由下次前廳交流會起改善安排，每次以兩個立法會事務委員會的基礎分組討論，亦會由對口局長及委員會主席在事前共同決定討論主題。

政府官員在前廳交流會後會見傳媒，卓永興提到政府覺得前廳交流會可起重大作用，與議員在非正式氣氛下討論政策，得到很多寶貴意見，以推進良政善治。而本著「沒有最好，只有更好」的目標，留意到有議員認為現時分組人數太多，導致交談困難。在下次前廳交流會開始，會由每次4至6組，改為以兩個事務委員會作基礎分組討論。另外，顧及到有議員希望在設定討論議題上，立法會可有較大參與度，往後將由相關局長及事務委員會主席在事前共同商議主題。

adblk6
2024大事回顧 2024大事回顧｜安安可可贈港盈盈添龍鳳胎　6大熊貓聚港興「熊貓經濟」 2024大事回顧｜巴黎奧運張家朗衛冕創歷史　江旻憓奪金何詩蓓摘雙銅 2024大事回顧｜赤洲發現白堊紀恐龍化石 2024大事回顧｜擴闊港澳「個人遊」　深圳恢復赴港「一簽多行」 2024大事回顧｜港人北上消費未減　港食肆現結業潮 2024大事回顧｜舒適堡暫全線結業　消委會接逾5000投訴 2024大事回顧｜雙雄局長下馬　羅淑佩陳美寶分掌文體旅、運輸 2024大事回顧｜暫緩垃圾徵費　走塑首階段實施 2024大事回顧｜實施13年樓市「辣招」終撤銷 2024大事回顧｜打擊濫用公屋首9月收回1400單位 2024大事回顧｜簡樸房諮詢設最低面積 2024大事回顧｜港大校政風波政府介入後落幕 2024大事回顧｜消委會誤評農夫山泉樣本 2024大事回顧｜機場三跑道系統啟用

認為政府重視立法會各事務委員會

立法會主席梁君彥認同新一年是合適的時間實施新安排，認為此顯示政府重視立法會各事務委員會，議員可在重大政策醞釀、謀劃及實施時扮演重要角色，亦有助委員會跟進討論題目，強調議員會積極發揮民意代言人的角色。

今次的前廳交流會由卓永興領導文化體育及旅遊局局長羅淑佩、商務及經濟局局長丘應樺等，與議員討論《香港旅遊業發展藍圖2.0》、促進「銀色消費」等議題。羅淑佩提到因應會提前就啟德郵輪碼頭營運招標，她一直期望營運者做得更好，除了會檢視一直以來的招標要求，亦會吸納議員的寶貴意見以改善招標條件。她又提到議員很關注啟德體育園的營運，及如何善用場地舉行世界級盛事、善用香港的海島資源、在香港各處建立更多旅遊熱點等。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 