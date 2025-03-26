立法會前廳交流會　甯漢豪冀便利在商業地帶的公眾休憩用地辦活動

立法會今早舉行前廳交流會，首次以立法會事務委員會為基礎分組討論發展及房屋政策。發展局局長甯漢豪指會研究「按實補價」的概念，方便發展項目能早日「上馬」及成事。
甯漢豪在會後見記者，指會上討論3個議題。首先，政府準備在某些環節採用中央採購，減低建築成本及精簡審批流程；土地行政程序方面，甯漢豪希望短期內能推出措施，方便商業地帶的公眾休憩用地業權人善用地方舉辦活動，帶動社會經濟氣氛；政府會研究「按實補價」概念，即由業主提出希望興建的密度、樓面面積等，以計算補地價金額。
促提供更多彈性土地政策
對於有意見質疑北部都會區發展緩慢，民建聯立法會議員劉國勳指北都項目是如期推進，不過有礙於市場氣氛欠佳，在引入私人市場力量方面慢了。他歡迎局方研究提供更多彈性土地政策，加快產業落地，參與北都建設。除了「按實補價」，他建議局方進一步拆牆鬆綁，批出特長租約，例如10年、15年等，令產業可確保發展年期，計算投資及回報。城鄉共融方面，劉國勳希望局方容許在鄉村發展式土地用途加入商業元素，放寬村屋及小型屋苑發展民宿、飲食等。
另一方面，房屋局局長何永賢同樣出席交流會，她交代簡約公屋的最新情況，由最初估算價格約270億元減至最新估算的210億元。帶領官員出席交流會的財政司副司長黃偉綸則總結交流會不是硬性地說官方說法，官員可聆聽議員的建設性建議，政府都會一併考慮。