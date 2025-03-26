立法會前廳交流會　甯漢豪冀便利在商業地帶的公眾休憩用地辦活動

立法會今早舉行前廳交流會，首次以立法會事務委員會為基礎分組討論發展及房屋政策。發展局局長甯漢豪指會研究「按實補價」的概念，方便發展項目能早日「上馬」及成事。

甯漢豪在會後見記者，指會上討論3個議題。首先，政府準備在某些環節採用中央採購，減低建築成本及精簡審批流程；土地行政程序方面，甯漢豪希望短期內能推出措施，方便商業地帶的公眾休憩用地業權人善用地方舉辦活動，帶動社會經濟氣氛；政府會研究「按實補價」概念，即由業主提出希望興建的密度、樓面面積等，以計算補地價金額。