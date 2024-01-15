立法會副秘書長衛碧瑤將任秘書長　接替退休陳維安

梁君彥形容衛碧瑤是最適合的人選，她在秘書處服務多年，由低做起，表現卓越，除了非常熟悉議會事務及相關議事程序，亦參與秘書處多個不同領域的工作。他又指衛碧瑤獲委任為秘書長一職是勵志的故事，同時證明只要有心有力，有正向思維，秘書處會給予發揮機會。梁君彥說明白社會對立法會有更高要求及期望，行管會深信衛碧瑤能以最高的專業水平，帶領秘書處服務社會，應付新時代議會的需要。

立法會行政管理委員會今早開會，立法會主席梁君彥在會議後見記者，宣布經公開及內部招聘後，委任現任立法會副秘書長衛碧瑤於今年7月1日接任秘書長，接替將退休的現任秘書長陳維安。

梁君彥又代表行管會感謝陳維安自2012年出任秘書長，除了令議會運作暢順，任內亦面對前所未有的機遇及挑戰，包括一度劍拔弩張的行政立法關係，以及處理新冠疫情事宜等，亦一直推動善用資訊科技，應付議會需要。

衛碧瑤於1993年加入立法會秘書處，於2021年晉升至副秘書長。衛碧瑤曾涉‍獵的職務包括為立法會和各委員會提供秘書服‍務、籌辦機構活動、督導公共申訴辦事處、人力資源組和會‍計‍組的工作。在過去3年出任副秘書長期間，她監督秘書處9個部門的工作，涵蓋立法會及委員會事務、行政管理、人力資源、傳媒及公‍共關係、資料研究和翻譯等範疇。