熱門搜尋:
垃圾徵費 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 消委會 灣仔車禍 香港足球 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 MIRROR 恒生指數 渣打馬拉松2024 日圓匯率 御半山 明愛專上學院 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-15 11:46:48

立法會副秘書長衛碧瑤將任秘書長　接替退休陳維安

分享：
梁君彥(左一)、衛碧瑤(右一)及陳維安(右二)上周舉行立法會內會「早會」

梁君彥(左一)、衛碧瑤(右一)及陳維安(右二)上周舉行立法會內會「早會」

立法會行政管理委員會今早開會，立法會主席梁君彥在會議後見記者，宣布經公開及內部招聘後，委任現任立法會副秘書長衛碧瑤於今年7月1日接任秘書長，接替將退休的現任秘書長陳維安。

梁君彥形容衛碧瑤是最適合的人選，她在秘書處服務多年，由低做起，表現卓越，除了非常熟悉議會事務及相關議事程序，亦參與秘書處多個不同領域的工作。他又指衛碧瑤獲委任為秘書長一職是勵志的故事，同時證明只要有心有力，有正向思維，秘書處會給予發揮機會。梁君彥說明白社會對立法會有更高要求及期望，行管會深信衛碧瑤能以最高的專業水平，帶領秘書處服務社會，應付新時代議會的需要。

梁君彥又代表行管會感謝陳維安自2012年出任秘書長，除了令議會運作暢順，任內亦面對前所未有的機遇及挑戰，包括一度劍拔弩張的行政立法關係，以及處理新冠疫情事宜等，亦一直推動善用資訊科技，應付議會需要。

衛碧瑤於1993年加入立法會秘書處，於2021年晉升至副秘書長。衛碧瑤曾涉‍獵的職務包括為立法會和各委員會提供秘書服‍務、籌辦機構活動、督導公共申訴辦事處、人力資源組和會‍計‍組的工作。在過去3年出任副秘書長期間，她監督秘書處9個部門的工作，涵蓋立法會及委員會事務、行政管理、人力資源、傳媒及公‍共關係、資料研究和翻譯等範疇。

Ad Block

陳維安任內曾處理爭議事件

陳維安曾任教育局副局長，2012年起出任立法會秘書長，任內曾處理2016年立法會議員宣誓風波，當時陳維安負責監誓，曾裁定梁頌恆、游蕙禎及姚松炎宣誓無效。2019年立法會審議修訂《逃犯條例》，民主派及建制派議員爭奪主持法案委員會時爆發衝突。秘書處以書面傳閱方式通過內會指引，由時任建制派議員石禮謙擔任委員會主席，民主派議員曾向陳維安發律師信質疑其決定。

本地活動(Google年度搜尋榜2023) 本地娛樂名人(Google年度搜尋榜2023) 熱搜外遊目的地天氣(Google年度搜尋榜2023) 熱搜本地頭條(Google年度搜尋榜2023) 熱搜地產話題(Google年度搜尋榜2023) 熱搜節目(Google年度搜尋榜2023) 熱搜話題人物(Google年度搜尋榜2023) 熱搜遊戲(Google年度搜尋榜2023) 熱搜電影(Google年度搜尋榜2023) 熱搜演唱會(Google年度搜尋榜2023) 熱搜環球娛樂名人(Google年度搜尋榜2023) 熱搜環球頭條(Google年度搜尋榜2023) 熱搜體育項目(Google年度搜尋榜2023)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受