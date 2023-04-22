立法會大灣區考察團訪比亞迪基地　多名議員再促研究引入「雲巴」

立法會大灣區訪問團今日(22日)繼續第二日行程，全數議員早上到比亞迪汽車基地，包括參觀電池專利技術和針刺實驗、了解「雲巴」、「雲軌」和電動巴士發展等，多名議員參觀後均促請政府研究引入「雲巴」技術。
李家超未回應會否研究引入「雲巴」
特首李家超在比亞迪創辦人兼董事長王傳福陪同下，到比亞迪汽車基地參觀，又聽取關於比亞迪的士的講解，離開時未有回應本港會否研究引入「雲巴」。
張欣宇：「雲巴」可突破建造困難
民建聯顏汶羽希望政府之後可研究在九龍引入「雲巴」技術，解決九龍東居民解決公共運輸需要；民建聯李慧琼稱期待今日親身感受「雲巴」，並會再向特首爭取在九龍東、啟德引入集體運輸系統。
「A4聯盟」楊永杰上周在立法會提出「雲巴」質詢後，政府未有正面回應會否引入，他今日再次強調「雲巴」技術和建設十分適合香港發展，希望技術能帶回香港及啟德。曾任職港鐵的「A4聯盟」張欣宇指，以其在鐵路營運同建造方面的經驗，「肯定『雲巴』技術喺香港港有可行性」，特別是啟德至油塘、茶果嶺一段路，認為可突破以往的建造困難。
多名議員對電動私家車感興趣
港府近年致力推動綠色能源。民建聯李世榮表示，很多議員都會駕車上班，得知明年中會有比亞迪電動七人車供港時，他指立法會現時充電位不足，笑言可能議員要輪流充電，希望在立法會擴建的同時增建電動車位，同時希望政府繼續增加市民換車的誘因。選委會陳紹雄認為，本港電動車發展需要「追落後」、加快推廣，又指政府要先解決充電設施不足問題。
此外，多名議員均對電動私家車感興趣，先後「離隊」上前了解和「打卡」，包括民建聯梁熙、李世榮、經民聯盧偉國、選委界譚岳衡，其中選委界管浩鳴更笑言，體育、演藝、文化及出版界霍啟剛「有興趣買返架」。訪問團完成比亞迪汽車基地行程後，將按分組分別到東莞或佛山繼續參觀行程。