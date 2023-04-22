立法會大灣區考察團訪比亞迪基地　多名議員再促研究引入「雲巴」

特首李家超在比亞迪創辦人兼董事長王傳福陪同下，到比亞迪汽車基地參觀，又聽取關於比亞迪的士的講解，離開時未有回應本港會否研究引入「雲巴」。

張欣宇：「雲巴」可突破建造困難

民建聯顏汶羽希望政府之後可研究在九龍引入「雲巴」技術，解決九龍東居民解決公共運輸需要；民建聯李慧琼稱期待今日親身感受「雲巴」，並會再向特首爭取在九龍東、啟德引入集體運輸系統。

「A4聯盟」楊永杰上周在立法會提出「雲巴」質詢後，政府未有正面回應會否引入，他今日再次強調「雲巴」技術和建設十分適合香港發展，希望技術能帶回香港及啟德。曾任職港鐵的「A4聯盟」張欣宇指，以其在鐵路營運同建造方面的經驗，「肯定『雲巴』技術喺香港港有可行性」，特別是啟德至油塘、茶果嶺一段路，認為可突破以往的建造困難。