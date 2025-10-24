立法會完成最後一次會議 梁君彥：新時代下香港一定掂

立法會本屆會期屆滿，已宣布棄選的立法會主席梁君彥昨在最後一次會議結束前指，今屆議會成績亮麗有目共睹，真正做到「配合不掣肘，監察不刁難」，充分顯示行政立法關係正處於良性互動的歷史高位，又重申立法會不是橡皮圖章，政府亦非一言堂。全體議員在會議結束後拍攝大合照，多名議員紛紛互相擁抱，亦有人感觸落淚。 攝影：周令知 已擔任9年立法會主席的梁君彥，在最後一次會議的最後一條議員議案討論完畢後，以14分鐘的發言總結本屆議會工作。他指，今屆議會成績亮麗有目共睹，「以往立法會做唔到嘅，我哋今屆立法會都做得到」，形容是「事不避難、建言有為、守正創新、實幹有為」，為將來立法會邁向更高水平打下堅實基礎。他重申，立法會不是橡皮圖章、政府不是一言堂，並指不敢說今屆議會表現盡善盡美，但形容大家都盡心盡力、上下一心服務市民。

現屆議會處理積存多年問題 對於有人以議員提出修正案數量、審議政府法案的平均時間和記名表決次數等數字，去批評今屆立法會不及以往，梁君彥認為衡量表現最客觀、公道的準則，就是能否做到「民有所呼，我有所應」，指今屆議會處理了三隧分流、取消強積金對沖、規管劏房等關乎民生、積存多年的「老大難」問題，並歷史性成功為《基本法》23條立法。 梁君彥指，過往議會亂局若持續，就會有海量無意義修正案及無休止傳召等，「老大難」問題就難以獲得正視，又深信只要每名議員、官員和港人本著「沒有最好，只有更好」心態做事，在新時代下「香港一定掂」，祝願議員未來在任何崗位都事事順利。



葉劉：唔好當永別 最後一次大會雖撤回「告別議案」，但不少棄選議員都藉議員議案發言機會表達感受。經民聯林健鋒稱，昨日是最後一次在莊嚴和充滿回憶的議事廳發言，「點滴在心頭」。選委界馬逢國就稱經歷了立法會「拉布」、見證了《基本法》23條成功立法等，「今(昨)日喺呢項工作上總算係畫上句號。」 會議結束後，全體議員都在議事廳拍攝大合照，之後各自與其他同事擁抱、自拍留念等，亦有人感觸落淚。不過，新民黨葉劉淑儀和黨友黎棟國、容海恩在大合照後快速離開會議廳，隨即被大批傳媒包圍追問其參選意向，葉劉淑儀重申稍後會公布，至於會否對議會感不捨，「我會時時返嚟㗎，你唔好當永別至得㗎。」