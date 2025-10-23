立法會換屆前最後一次會議結束　梁君彥：新時代香港一定掂(多圖)

立法會本屆會期最後一次會議今日（23日）結束，中午完成表決最後一項議員議案後，主席梁君彥宣布休會，全體議員其後在會議廳拍攝大合照。多名議員互相致意，亦有人贈送心意卡和禮物。

立法會非橡皮圖章 政府也不是一言堂

宣布不再競逐連任的主席梁君彥總結本屆工作時說，立法會不是橡皮圖章，政府亦不是一言堂，認為本屆議會追回因內鬥及內耗失去的時間，充分顯示了行政立法關係正處於良性互動的歷史性高位。他又相信，只要每名議員、官員和香港人，本著「沒有最好，只有更好」的心態做事，在新時代下「香港一定掂」，他祝願各議員無論在甚麼崗位，都身心康泰，事事順利。