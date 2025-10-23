立法會換屆前最後一次會議結束　梁君彥：新時代香港一定掂(多圖)

立法會本屆會期最後一次會議今日（23日）結束，中午完成表決最後一項議員議案後，主席梁君彥宣布休會，全體議員其後在會議廳拍攝大合照。多名議員互相致意，亦有人贈送心意卡和禮物。
立法會非橡皮圖章 政府也不是一言堂
宣布不再競逐連任的主席梁君彥總結本屆工作時說，立法會不是橡皮圖章，政府亦不是一言堂，認為本屆議會追回因內鬥及內耗失去的時間，充分顯示了行政立法關係正處於良性互動的歷史性高位。他又相信，只要每名議員、官員和香港人，本著「沒有最好，只有更好」的心態做事，在新時代下「香港一定掂」，他祝願各議員無論在甚麼崗位，都身心康泰，事事順利。
追回內鬥內耗失去時間
梁君彥認為今屆立法會成績亮麗，他不敢說表現盡善盡美，但肯定可以說，議員都是盡心盡力，形容過去4年，議員上下一心服務市民，以往立法會做不到的，今屆立法會都做到，形容是「事不避難、建言有為、守正創新、實幹有為」，為將來的立法會邁向更高水平，打下堅實基礎。
梁君彥又說，有人以今屆議員提出的修正案數量、審議政府法案的平均時間、記名表決的次數等數字，批評今屆立法會不及以前，他認為衡量議會表現最客觀公道的準則，就是能夠做到「民有所呼、我有所應」。他說今屆立法會處理三隧分流、取消強積金對沖、規管劏房、網約車等關乎民生，積存多年的老大難問題，同時通過很多加強投資者信心、提升香港競爭力的政策措施，並歷史性成功為《基本法》第23條立法。
會議完成後，早前宣布退下火線的經民聯主席盧偉國於立法會地下吹奏色士風，歌曲是徐小鳳《順流逆流》。