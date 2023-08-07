立法會擴建工地「曝光」　工程進度落後

立法會大樓擴建工程自去年9月起，已經展開近1年。立法會主席梁君彥在社交網站發文，指聯同立法會秘書長陳維安、建築署署長謝昌和等，今日召開定期會議，監察工程進度，並在會議後到立法會大樓天台，首次從高處實地視察施工情況，令工地「曝光」。

梁君彥指工程承辦商正在天台興建結構層及3個升降機塔和樓梯塔。有關工程將於今年9月底完成，屆時在江門生產的議員辦公室組裝合成組件亦會經水路運抵香港，10月起便開始在11樓至14樓議員樓層安裝，預計年底前可完成裝嵌工程。梁君彥等人並走進立法會1樓「三角形區域工地」，了解1樓至4樓的結構樑柱及樓板鋪設工程。