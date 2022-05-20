立法會擴建工程未動工先超支  消息稱4份標書均超當局預算 (更新)

【14:41更新】消息指，政府期望相關撥款可在下周三(25日)及下月10日，先後獲工務小組委員會及財務委員會通過，令第一期擴建工程可在2025年6月峻工。消息又指，當局一共收到4份工程標書，全部高過建築署所估算的11.7億元，平均超出62%，最高一份標書更超出一倍。消息又指，當局最初估算過於保守，低估馬拉松式施工實際所需，又以為給予「雙工」就可聘請工人在晚間工作。

【11:07更新】昨日多間傳媒引消息指，立法會大樓擴建工程超支近4億元，需要到財委會申請追加撥款。立法會工務小組主席、工程界立法會議員盧偉國在電台表示，相關工程尚未開展，超支是因為投標者的實際落標價，較原先建築署的估算為高。他解釋，立法會擴建工程性質特殊，立法會有各種會議，要完全騰空進行工程，只有周末和長假期才能做到，而在晚間施工難度相當大，如同「朝行晚拆」才能保證議會日間如常運作。

盧偉國：考慮現實情況無法不批准追加撥款

盧偉國續說，難以想像要在四圍有重型機器包圍下開會，需顧及公眾安全，今次擴建不少要在「半夜三更」施工，屬較少見並影響成本。他又說，政府今日稍後會提交文件解釋，工務小組將於下周三會議討論追加撥款。他形容，目前議會運作的確極不理想，不少議員的辦事處要設於附近中信大廈，秘書處地方擠迫，考慮到現實情況，無法不批准追加撥款。