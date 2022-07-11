立法會擴建首階段工程本月展開　中標承辦商為協興工程

立法會主席梁君彥表示，立法會大樓擴建工程中標的承辦商，為協興工程有限公司。協興當年亦是興建立法會綜合大樓的其中一間承辦商。梁君彥又說，第一期工程將於本月展開，不遲於2025年6月完成，工程包括新增的11樓至14樓的議員樓層，以及由地下至10樓的三角區域。

至於第二期工程則包括新增6號會議室，以及搬遷和擴建兒童學習室和模擬辯論室等教育設施，相關工程將於2025年中之後進行，為期約9個月。梁君彥指，建築署和工程承辦商需定期向立法會行政管理委員會匯報工程進度。行管會和秘書處尤其重視工業安全、工程不會超支和延誤，亦需盡量減低工程對綜合大樓日常運作的影響。

立法會餐廳將由維他奶集團「香港美食公司」接手

另外，現時立法會餐廳營辦商的營運許可證本月底屆滿，秘書處早前完成公開招標程序，合共收到5份標書，將由新營辦商維他奶集團的「香港美食公司」接手，許可證至2026年7月31日為止。現有餐廳營運商在本月底結束營運後，餐廳會進行內部裝修，擴大餐廳範圍，新舊餐廳營辦商成功交接後，新營辦商會盡早啓業。

立法會今屆議員人數增至90人，立法會綜合大樓需要擴建，惟工程未動工已申請追加撥款。立法會工務小組委員會早前通過3.9億元追加撥款，令總造價由11.7億增加至15.6億元。