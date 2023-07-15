立法會福建團33名議員今日出發 梁君彥透露9月北京團無法成行

立法會福建訪問團今日（15日）出發，正式展開為期5日的福建考察。立法會主席梁君彥指，今次帶領33位議員實地考察福建省內創科產業，行程非常緊湊，又透露由於「時間夾得唔啱」，9月北京團未能夠成行，具體時間暫未知曉。

立法會主席梁君彥在出發前見記者指，今次有33位議員參團，議員來自不同黨派，有足夠代表性。而今次人數未及出訪大灣區80多人的一半，他認為屬「常規」，人數是適宜的。

港閩均重視「一帶一路」建設

梁君彥表示將會帶領33位議員實地考察福建省內創科產業等，高質量發展，繼大灣區團後再一次立法會代表團赴內地考察，充分顯示立法會對內地省市交流合作的重視。今次行程將訪問福州、廈門兩個重要城市，非常緊湊。福州為海上絲綢思路核心，廈門是貿易航運中心，港閩都重視「一帶一路」建設，香港具備優勢。

將拜會在閩港商、大學生及養老長者

他透露，行程包括參觀當地歷史文化、航運物流、創新科技、通訊、世界遺產、文化保育，探究如何深化不同領域合作。除了和福建省市領導見面，還會拜會政協委員，及在閩港商、大學生、養老長者等，通過交流分享，親身了解在當地生活經驗，並將第一手資料帶回立法會，向政府反應、提出意見，從而推動兩地交流合作、進一步融入國家發展大局。